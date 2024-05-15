"Підказали" кільця дерев: вчені заявили, що літо 2023-го було найспекотнішим за останні 2000 років

Дослідники вважають, що температура минулорічної літньої спеки була найвища за останні 2000 років.

Інтенсивна минулорічна спека для північної півкулі була не лише найтеплішим літом за всю історію метеорологічних записів, а й за останні 2000 років.

Як повідомляє The Reuters та BBC, такий висновок зробили автори нещодавнього дослідження, опублікованого 14 травня в науковому журналі Nature.

Раніше вчені виявили, що екстремальна температура минулого літа була найвищою від початку ведення обліків у 1940-х роках. Тепер група науковців вивчила метеорологічні записи середини XVIII століття і проаналізувала кільця дерев у дев'яти місцях планети, аби дослідити рекордність спеки 2023 року в набагато довшому часовому проміжку.

У період 1850-1900 років у всьому світі було лише 58 метеостанцій, які реєстрували температуру. Автори дослідження припускають, що тогочасні записи мали завищені температурні показники.

Водночас кільця дерев особливо цінні для вивчення температурних змін на планеті. На відміну від крижаних кернів (проб, узятих з льодовикового щита) та глибоководних відкладень, за якими вивчають геологічне минуле Землі, рослини "фіксують" інформацію про стан клімату щороку, що відображається на їх рості. Тобто дерева реагують на погодні умови щороку, про що свідчать кільця стовбура.

Учені проаналізували живі екземпляри, а також скам’янілості від європейських Альп до гір російського Алтаю. Вони зосередилися на деревах, що ростуть на висоті, де спека матиме більший вплив на ріст рослин. У таких місцях кільця дерев зазвичай ширші в теплі роки.

Використовуючи рослини, науковці створили картину літніх температур північної півкулі за два тисячоліття. Вивчення дерев показало, що червень-серпень 2023 року в середньому був на 2,2 °C гарячішим за очікувану середню температуру в період від 1 до 1890 року.

Вчені виявили, що температура поверхні землі між 30 і 90 градусів північної широти під час минулорічного літнього сезону досягла 2,07 °C, що вище за середні показники доіндустріального періоду.

Найтеплішим роком, як показують дерева, був 246, але навіть тоді спека не була такою високою, як минулорічна.

Автори кажуть, що основний висновок із їхньої роботи полягає в необхідності швидкого скорочення викидів газів, що нагрівають планету.

"Незважаючи на те, що температура 2023 року відповідає тенденції до потепління, спричиненою викидами парникових газів, яка посилюється подією Ель-Ніньо, ця крайність підкреслює терміновість реалізації міжнародних угод щодо скорочення викидів вуглецю", – зазначили в роботі.

Нагадуємо, у квітні у В’єтнамі зафіксували понад сотню температурних рекордів. У країні спека досягла позначки у 44,2 °C.