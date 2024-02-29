Опори, що стримують плавучі крижини Антарктики від потрапляння в океан, швидко зникають – учені

Кількість підводних опорних точок для льоду, які запобігають поширенню плавучих крижин з Антарктиди в океан, скорочується вдвічі швидше, ніж 50 років тому. З початку століття більш ніж третина з них зменшилися в розмірах.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені попереджають, що подальше зменшення опорних точок, які утримують плавучі крижані покриви, прискорить підвищення рівня моря, пише Phys.

Дослідники з Единбурзького університету використали супутникові зображення з 50-річного архіву програми Landsat NASA/Географічної служби США (USGS), щоб відстежити зміни у появі опорних точок на поверхні льоду.

Отримані результати є частиною першого в історії дослідження змін товщини шельфового льоду в Антарктиці – відростків льоду, що плавають в океані. Вивчення тенденції розпочали ще в 1973 році.

Плавучі крижані щити охоплюють 75% берегової лінії Антарктиди і займають площу, еквівалентну розміру Гренландії.

Так звані бар’єри – це точки, які утворюються, коли частина плавучого крижаного щита закріплюється на піднесенні на дні океану, створюючи видиму нерівність на гладкій поверхні шельфового льоду.

Для дослідження команда використовувала зміни в опорних точках. Їх вважають надійним показником варіацій товщини шельфового льодовика. Зміни в їхніх характеристиках фіксували протягом трьох періодів: з 1973 по 1989 рік, з 1990 по 2000 рік і з 2000 по 2022 рік.

Вчені виявили, що лише 15% опорних точок зменшилися в розмірі з 1973 по 1989 рік, що призвело до невеликих локалізованих осередків тоншого шельфового льоду.

Однак у 1990-х роках на заході Антарктичного півострова та в морі Амундсена почалося повсюдне прискорення та розкріплення шельфового льодовика з опорних точок закріплення.

Кількість таких точок, які зникли, з 1990 по 2000 роки зросла до 25%, а з 2000 по 2022 рік – до 37%.

“Перехід за останні 50 років від відносно обмеженого та регіонально зосередженого танення шельфового льодовика до набагато більш поширеного розкріплення є вражаючим", – каже доктор Берті Майлз.

“Те, що ми бачимо навколо Антарктиди, – тривалий вплив потепління клімату на опори, які уповільнюють глобальне підвищення рівня моря. Це посилює потребу зменшення глобальних викидів вуглецю", – каже професор Роберт Бінгем.

Нагадаємо, науковці визначили, скільки льоду розтануло в Антарктиді за 25 років. Також глобальне потепління прискорило темпи танення льодовиків у Гренландії у п’ять разів, порівняно із ситуацією, яка була 20 років тому.

Засніжені гори Непалу втратили майже третину свого льоду за понад 30 років через глобальне потепління. А льодовики в Гімалаях до кінця століття можуть втратити до 75% свого об’єму через глобальне потепління.