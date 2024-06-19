Було приречене на загибель: на Алясці поліція врятувала лосеня, яке втрапило в пастку на озері
На Алясці чоловік і двоє поліцейських врятували лосеня, яке, за словами правоохоронців, було приречене на загибель.
Тварина впала в озеро і застрягла між гідролітаком і причалом, повідомляє Associated Press.
Спенсер Воррен, працівник туристичної компанії, готував гідролітак до ранкового рейсу о 6:30 ранку п'ятниці, коли почув дивний звук. Повернувшись, він побачив лосеня, що застрягло між поплавками літака (вони замінюють колеса і дозволяють йому сідати на воду) та причалом на озері.
Неподалік, за кілька метрів від місця події, Воррен побачив матір лосеняти з іншим дитинчам. Матері-лосихи агресивні, коли захищають своїх дітей, тому Воррен не ризикнув підходити ближче, щоб не наражати себе на небезпеку.
Лосенятко намагалося вибратися з озера, але не могло втриматися копитами на верхівці металевого поплавка. Його пильна мати не дозволяла рятівнику, який намагався допомогти, підійти занадто близько до дитинчати.
"Для лосеняти це було як ковзанка – його копита постійно ковзали", – розказав Воррен про порятунок.
На місце події прибули поліцейські. Один з них поставив свій патрульний автомобіль між лосихою та гідролітаком, щоб інший офіцер і Воррен могли врятувати лосеня.
"На щастя, лосеня не рухалося, що полегшило порятунок. Ми просто підняли його і поставили на причал", – сказав Воррен.
Виснажене лосеня трохи полежало, а потім офіцер допоміг йому встати. Лосиха з ніжністю облизувала дитинча, щоб зігріти й заспокоїти.
"Кожен раз, коли вдається врятувати маленьку тварину, це завжди викликає приємні відчуття", – сказав лейтенант поліції Раян Браунінг.
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