Лубінець: Росія перешкоджає дітям з окупованих територій здобувати освіту в Україні

Росіяни перешкоджають дітям з ТОТ навчатися в Україні

На тимчасово окупованих територіях України проживає майже 600 тисяч дітей. Вони зазнають систематичного тиску з боку росіян через бажання навчатися в українських навчальних закладах.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час доповіді щодо доступу до освіти дітей з ТОТ, пише "Суспільне".

Уповноважений розповів, що окупаційна влада створює різні перешкоди для виїзду дітей на підконтрольні Україні території, зокрема агітує вступати у російські чи місцеві окуповані заклади освіти, проводить фільтрацію й ускладнює виїзд із ТОТ.

Окрім того, освітній процес відбувається російською мовою та за російською програмою.

Також, за словами Лубінця, росіяни блокують доступ до українських освітніх ресурсів. Через це ускладнюється дистанційне навчання.

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Водночас, попри перешкоди, діти з ТОТ вступають до українських шкіл та вишів. Їхня кількість значно зросла. Так, у 2023 році лише менше двох тисяч дітей змогли покинути окуповані території, а у 2024-му – вже понад 11 тисяч.

Раніше ми розповідали, що росіяни залучили до мілітаризованого пропагандистського руху "Юнармія" близько тисячі дітей з окупованої частини Запоріжжя.