Лубінець: Росіяни залучили до "Юнармії" близько тисячі дітей з окупованої частини Запоріжжя

У 2024 році росіяни залучили близько тисячі дітей з тимчасово окупованої території Запорізької області до мілітаризованого пропагандистського руху "Юнармія".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Цей рух готує українських дітей до служби в армії Росії, пропагує легітимність російської окупації, формує у них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності", – заявив Лубінець.

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За його словами, на непідконтрольних Україні територіях цей рух стрімко розширюється. Так, у 2024 році було створено 23 нові осередки, а у 2025-му окупанти планують відкрити центр підготовки на базі Мелітопольського університету. Там українських дітей будуть навчати військовій справі та навичкам виживання в польових умовах.

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"Залучення українських дітей до подібних рухів на тимчасово окупованих територій є порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином. Така практика поширена ще з 2014 року. Для порятунку наших дітей необхідна міжнародна підтримка, аби ці злочини не залишалися безкарними", – додав політик.

Раніше ми розповідали про те, що росіяни планують збільшити кількість псевдоказаків, які братимуть участь в "освітньому процесі" у школах на тимчасово окупованих територіях України.

Анастасія Боднар, "УП. Життя"