Омбудсмен розповів, скількох людей повернули з окупації до України від початку 2025 року

З початку 2025 року до України з окупації повернули 17 людей

Від початку 2025 року з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 17 українців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що вдалося евакуювати:

родину з Херсонщини, яка залишилася без даху над головою внаслідок російського обстрілу;

4 маломобільних жінок – для їхньої евакуації знадобилися карети "швидкої допомоги" та супровід медиків;

87-річну бабусю, яку примусово депортували до РФ – там жінка не мала належного догляду та життєво необхідної медичної допомоги;

опікуна з дитиною, яких переслідували через те, що мати сімейства перебувала у російському полоні – вони змогли безпечно виїхати з окупації лише після її звільнення;

19-річну дівчину, яка вирішила повернутися на підконтрольні Україні території, щоб продовжити навчання та будувати своє майбутнє;

подружню пару літніх людей, які не могли самостійно виїхати через страх фільтраційних заходів та небезпеку з боку країни-агресорки;

трьох жінок, одна з яких втратила документи, тому не могла виїхати раніше.

"Виїзд із тимчасово окупованої території вкрай необхідний для уникнення загроз життю та здоров’ю громадян, які часто зазнають переслідувань, тиску та обмежень зі сторони окупаційної влади.

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Саме тому представники нашого Офісу беруть активну участь у цих процесах, забезпечуючи правовий супровід, координацію з державними органами та міжнародними партнерами", – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованих Луганської, Донецької та частини Херсонської областей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію п’ятьох дітей. Наймолодшій з них – півтора року.

Також з окупованої Херсонщини вивезли трьох хлопчиків та двох дівчаток.