Львівська політехніка звільнила працівника, який разом з дружиною принижував ветерана

Львів’янина Василя Пилипишина, який разом з дружиною публічно ображав ветерана у банку, звільнили з роботи.

Про це у коментарі для "УП. Життя" повідомила керівниця пресцентру Львівської політехніки Наталія Павлишин.

За її словами, чоловік працював виконробом відділу головного механіка у національному університеті "Львівська політехніка". Його звільнили 6 травня.

Його дружина, Ольга Пилипишин, працювала в університеті на сезонній роботі – вона була гардеробницею з 16 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025.

"Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни. Щиро перепрошуємо українського військовослужбовця Романа Яворського, якому завдали моральної шкоди наші колишні співробітники", – йдеться в офіційній заяві університету.

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Тим часом поліція продовжує збирати відомості про інцидент. Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла "УП. Життя", що ветеран відмовився писати заяву.

"Встановлені особи усіх учасників події, зараз триває перевірка, встановлюються обставини", – зазначила вона.

На скандал також відреагували в "Ощадбанку". У коментарі hromadske пресслужба зазначила, що їхні працівники "діяли відповідно до регламенту".

"Усі працівники банку пройшли курси інклюзивного обслуговування, у яких окремий розділ присвячений обслуговуванню ветеранів. Під час згаданої ситуації наші працівники діяли відповідно до чинних процедур та регламентів", – зазначили у банку.

Нагадаємо, про скандал повідомив ветеран Роман Яворський. Він розповів, що прийшов у банк, щоб оформити картку для виплат у зв'язку з інвалідністю. Його провели поза чергою, оскільки українське законодавство передбачає цю опцію для захисників.

Це викликало обурення в однієї з відвідувачок – вже згаданої Ольги Пилипишин. Вона почала обзивати чоловіка і стверджувати, що він "не ветеран, бо руки-ноги цілі".

Згодом вона вийшла і повернулася вже з чоловіком – Василем Пилипишиним, який також почав принижувати колишнього військовослужбовця.

Пару вивела з приміщення працівниця "Ощадбанку". Наприкінці Ольга Пилипишин плюнула у бік ветерана. Все це було зафіксовано на відео, яким поділився Роман Яворський.