"У тебе руки-ноги цілі": у Львові стався конфлікт через обслуговування ветерана поза чергою

У Львові в одному з відділень банку стався конфлікт між містянами та ветераном.

Жінка обурилася через те, що колишнього військового обслуговували поза чергою, як це і передбачає закон. Разом із чоловіком вона обзивала захисника, доки їх не вивели з приміщення працівники банку.

Про інцидент розповів ветеран Роман Яворський у Facebook.

За словами чоловіка, він прийшов до відділення банку, щоб оформити картку для виплат у зв'язку з інвалідністю. Роман підійшов до працівниці банку і пояснив, що він – військовий, а тому має право обслуговуватися поза чергою. Жінка погодилася і провела його до менеджера.

"І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я – учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені: "Ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран".

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А далі – гірше. Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала, що "дура такого сина виховала", сказала, що моє місце на Кульпарківській (вулиця, на якій розташована Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня – ред.), і навіть те, що "мало вас там москалі били", – пригадує військовослужбовець.

За його словами, жінку обслужили швидше, аніж його. Вона вийшла, але згодом повернулась із чоловіком.

"Обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я все вигадую.

Я дістав телефон і ввімкнув камеру. Нехай лишиться запис. Нехай люди побачать, як "дякують" тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій", – висловився військовий.

На відео, яке ветеран опублікував на своїй сторінці, видно, як чоловік разом із жінкою обзивають його "боягузом" і "брехуном", а також кажуть, що він "не військовий". У цей час жінка навіть намагається вибити телефон з рук військового.

Перед тим, як пара таки пішла, жінка плюнула у бік ветерана.

"У мене немає слів. Є тільки біль. Гіркота. І сором. За таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення? За те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах", – написав військовий.

У коментарі для "УП. Життя" речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська зазначила, що працівники поліції також бачили відео і "розпочали перевірку" за цим інцидентом.

Про подію також висловився мер Львова Андрій Садовий.

"Це – не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба памʼятати, що йде війна. Що поруч – люди, які втратили здоров’я, близьких, спокій. І що сила сьогодні – не в криках, а в людяності", – написав він.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про конфлікт між ветераном і групою дівчат стався конфлікт через те, що вони слухали російську музику.