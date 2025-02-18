Скандальна сценка з побиттям військового: організаторка заходу перепросила за "непорозуміння"

Педагогиня-організаторка святкового заходу в столичній школі перепросила за сценку учнів із побиттям військовослужбовця ТЦК. Жінка назвала інцидент "катастрофічним непорозумінням".

Про це освітянка розповіла в коментарі для "Суспільного".

Наталія зізналася, що для шкільного заходу готувала конкурсну програму. Натомість номери художньої самодіяльності створювали учні закладу.

Педагогиня каже, що знала про ідею школярів про сценку з побиттям військового ТЦК, але заявляє, що заборонила учням її реалізовувати.

За словами Наталії, того дня в школі було чотири концерти, адже вихованці закладу та персонал одночасно не можуть поміститися в одному приміщенні. Вона стверджує, що під час перших двох вистав цієї сценки не було, однак під час третьої вона "відволіклася".

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"Відповідальності з себе не знімаю. Діти не вкладали у це жодного паплюження чи приниження честі та гідності військовослужбовців, ТЦК як підрозділу. Я особисто також.

Прошу пробачення за це катастрофічне непорозуміння, катастрофічний збіг обставин. Цього не мало бути ніколи", – сказала педагогиня.

Наталія стверджує, що після третьої вистави дітям заборонили повторювати сценку.

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Про яку сценку йдеться?

Нагадаємо, 14 лютого під час святкового концерту в київській школі №309 школярі показали сценку із побиттям військовослужбовця ТЦК та СП.

У Дарницькій районній адміністрації створили спеціальну комісію, яка розслідує інцидент. Також до перевірки залучили ювенальних поліціянтів.

Освітня омбудсменка відреагувала на сценку, назвавши її "тривожним дзвіночком для нашої освіти". А міністр освіти і науки Оксен Лісовий описав відео з вистави "ганебним та неприпустимим".

Згодом директорка школи Ольга Тимошенко заявила, що педагогиня-організаторка шкільної вистави, під час якої показали сценку з побиттям, написала заяву на звільнення.

Очільниця закладу стверджує, що діти трактували сценку як "завершення війни та нашу перемогу".