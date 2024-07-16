Тканини та кістки "зварилися" в окропі: у Львові врятували від ампутації дитину з важкими опіками

У Львові врятували дівчинку, яка отримала важкі опіки стоп, стегон та правої гомілки

У Львові медики врятували від ампутації дівчинку, яка зазнала опіків важкого ступеня. Задля цього лікарі виконали 7 операцій та застосували унікальну технологію, яку раніше в Україні не використовували.

Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, маленька пацієнтка – дворічна Анна з Одещини. У березні дівчинка зайшла у домашню лазню і відкрила кран зі шлангом з гарячою водою.

Під натиском шланг почав "стрибати" і облив ноги крихітки окропом. Мама дівчинки не гаяла часу й одразу звернулася по допомогу до медиків з місцевої лікарні. Звідти Аню скерували до львівських опікових хірургів дитячої лікарні Святого Миколая.

"Дівчинка поступила у дуже важкому стані, мала глибокі опіки стоп, правої гомілки та стегон. Пальчики були некротизовані – всі тканини та кістки буквально "зварилися" у окропі та були мертвими.

Ще тоді наші спеціалісти побачили, що їх не вдасться врятувати, а боротьба за інші уражені ділянки буде складною і тривалою", – кажуть фахівці медзакладу.

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Щоб врятувати Аню, лікарі виконали 7 операцій Перше медичне об'єднання Львова

Дівчинку потрібно було терміново оперувати, а саме виконати некректомію – видалити "мертві" тканини, щоб запобігти іншим незворотнім наслідкам, які могли б призвести навіть до смерті дівчинки.

Крім того, лікарі мали ампутувати пальчики, які сильно постраждали. Це зробили під час другого хірургічного втручання – їх видалили повністю, а на інших частково зберегли фаланги.

"Під час операції ми побачили, що в дитини почало відкриватись ахіллове сухожилля. Саме воно відповідає за рухи стопами і не має власного кровопостачання, тож пересаджена шкіра на цю ділянку не прижилася б. Дитина могла втратити здатність повноцінно рухати стопами.

Перше медичне об'єднання Львова Перше медичне об'єднання Львова

Тоді ми вирішили застосувати BTM-покриття – унікальний синтетичний матеріал, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Його ми накладали на стопи та стегно дитини", – розповіла Леся Стрілка, комбустіологиня лікарні Святого Миколая.

ВТМ-покриття є дороговартісним. Через ціну його ніколи не застосовували. Він є лише у трьох медичних закладах України.

Наразі Аня проходить реабілітацію та з нею працюють психологи. Після цього родина дівчинки планує поїздку за кордон.

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