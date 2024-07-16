Тканини та кістки "зварилися" в окропі: у Львові врятували від ампутації дитину з важкими опіками
У Львові медики врятували від ампутації дівчинку, яка зазнала опіків важкого ступеня. Задля цього лікарі виконали 7 операцій та застосували унікальну технологію, яку раніше в Україні не використовували.
Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, маленька пацієнтка – дворічна Анна з Одещини. У березні дівчинка зайшла у домашню лазню і відкрила кран зі шлангом з гарячою водою.
Під натиском шланг почав "стрибати" і облив ноги крихітки окропом. Мама дівчинки не гаяла часу й одразу звернулася по допомогу до медиків з місцевої лікарні. Звідти Аню скерували до львівських опікових хірургів дитячої лікарні Святого Миколая.
"Дівчинка поступила у дуже важкому стані, мала глибокі опіки стоп, правої гомілки та стегон. Пальчики були некротизовані – всі тканини та кістки буквально "зварилися" у окропі та були мертвими.
Ще тоді наші спеціалісти побачили, що їх не вдасться врятувати, а боротьба за інші уражені ділянки буде складною і тривалою", – кажуть фахівці медзакладу.
Дівчинку потрібно було терміново оперувати, а саме виконати некректомію – видалити "мертві" тканини, щоб запобігти іншим незворотнім наслідкам, які могли б призвести навіть до смерті дівчинки.
Крім того, лікарі мали ампутувати пальчики, які сильно постраждали. Це зробили під час другого хірургічного втручання – їх видалили повністю, а на інших частково зберегли фаланги.
"Під час операції ми побачили, що в дитини почало відкриватись ахіллове сухожилля. Саме воно відповідає за рухи стопами і не має власного кровопостачання, тож пересаджена шкіра на цю ділянку не прижилася б. Дитина могла втратити здатність повноцінно рухати стопами.
Тоді ми вирішили застосувати BTM-покриття – унікальний синтетичний матеріал, що проростає власними судинами пацієнта та стає його новою дермою. Його ми накладали на стопи та стегно дитини", – розповіла Леся Стрілка, комбустіологиня лікарні Святого Миколая.
ВТМ-покриття є дороговартісним. Через ціну його ніколи не застосовували. Він є лише у трьох медичних закладах України.
Наразі Аня проходить реабілітацію та з нею працюють психологи. Після цього родина дівчинки планує поїздку за кордон.
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