Яка у вас "робоча сторона" для фото? Вчені кажуть, що можуть відповісти за вас

Науковці простежили, що навіть на портретах художники частіше зображають більше лівої щоки

Чи замислювалися ви, яка ваша "робоча сторона" для фотографій? Вчені вважають, що, імовірніше, ви вкажете на ліву частину обличчя. Дослідники простежують таку тенденцію не лише на знімках чи селфі, а й на картинах XVI століття.

Уперше перевагу лівої "робочої сторони" помітили в 1973 році, повідомляє IFLScience. Тоді вчені з Кембриджського університету Крістофер Макманус та Ніколас Хамфрі проаналізували 1474 портрети Західної Європи, датовані XVI та XX століттями.

Вони виявили, що 60% людей (891) на картинах зображені лівою стороною лиця.

У тому ж році Мартін Лабар побачив, що ця тенденція спостерігалася і у двох щорічниках університету за 1972 рік.

Подальші дослідження цього феномена показали, що, позуючи для портрета, люди частіше під час позування для художника показують більше ліву щоку.

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Однак на автопортретах відбувалося протилежне – люди більш охоче малювати більше свою праву щоку.

Науковці вважають, що причиною цього було те, що художники створювали роботу, дивлячись на себе в дзеркалі. Тому насправді на автопортретах права щока зображена як ліва.

Ця тенденція збереглася і в часи цифровізації, коли люди мають можливість частіше робити фото за допомогою смартфонів.

Дослідження 2015 року засвідчило, що на селфі у звичайному режимі було більше видно лівий бік обличчя, ніж правий. Натомість дзеркальний режим робив зміщення на праву сторону – тобто досі ліву щоку за нормального вигляду.

"Ці два упередження надзвичайно схожі в різних містах і між чоловіками та жінками", – писали автори дослідження.

В іншій науковій роботі вчені помітили, що лівосторонні селфі отримували більше лайків та коментарів в Instagram, ніж інші фото.

Ба більше, упередження щодо лівого боку поширювалося навіть на знімки шимпанзе.

Що стоїть за "упередженням лівої щоки"?

Факт існування схильності демонструвати для портрета чи фото лівий бік встановлювали протягом останніх 50 років, але причину цього явище виявилося визначити важче.

Макманус і Хамфрі у своїй роботі запропонували кілька потенційних пояснень. Одна з них припускала, що художники переважно малюють правою рукою, тому і зображують ліву щоку попереду.

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Однак ефект переваги лівого боку лиця на зображеннях зберігається і після того, як селфі витіснили портрети за популярністю.

Також науковці висунули іншу ідею – люди схильні вважати ліву сторону обличчя більш привабливою, оскільки вона перебуває під контролем правої півкулі, яка краще розпізнає обличчя.

Третя гіпотеза полягає в тому, що люди частіше повертають голову праворуч.

На час публікації роботи було замало даних, аби підтвердити одне з цих пояснень.

У 2017 році в журналі Laterality опублікували дослідження, автори якого вважають, що люди схильні виражати більше емоцій на лівому боці лиця.

"Хоча ми рідко це усвідомлюємо […], міміка емоцій асиметрична: ми схильні виражати більше емоцій на лівій стороні обличчя».

Попередні дослідження у дорослих підтвердили, що упередження лівої щоки не є просто результатом естетичного (тобто переваги портретних поз лівої щоки) або перцептивного (сприйнятого) зміщення", – стверджують дослідники.

На їхню думку, ліва щока має більшу анатомічну виразність навіть на оброблених цифровим способом зображеннях.

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