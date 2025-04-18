9 тисяч книг з рук в руки: у США люди утворили "живий ланцюг", щоб допомогти книгарні з переїздом

Люди вишикувались у два ряди і передавали книги з рук в руки

Мешканці невеликого містечка Челсі у США утворили "живий ланцюг", аби допомогти місцевому книжковому магазину перенести на нову локацію понад дев’ять тисяч книг.

Утворити у акції взяли 300 жителів, повідомляє The Guardian.

Учасники стали в два ряди вздовж тротуару в центрі міста. "Ланцюг" починався біля старої локації та закінчувався біля нової точки, куди вирішив переїхати книжковий магазин.

Люди по черзі передавали книги одне одному і ставили їх на полиці в новому магазині за алфавітом. Як це було – показали на сторінці магазину в Instagram.

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"Дуже багато людей хотіли допомогти. Це був зручний спосіб перемістити книги. А ще – можливість для кожного взяти участь", – зазначила власниця магазину Мішель Таплін.

За її словами, процес тривав трохи менше ніж дві години. Жінка каже, що найняти транспортну компанію для упакування та розпакування тисячі книг зайняло б значно більше часу.

Новий книжковий магазин планують відкрити впродовж наступних двох тижнів.

Загалом у Челсі проживає 5300 людей. Одна з жительок, 32-річна Кесі Фрісс, яка також раніше працювала у цьому книжковому магазині, зауважила, що це місто, де "люди піклуються одне про одного".

Фрісс додала, що "недільна книжкова бригада нагадала їй про те, "наскільки особливою є ця спільнота".

Нагадаємо, раніше ми ділились детальною статистикою щодо читання книжок в Україні. Згідно з її результатами, лише 16% українців читають книжки щодня.