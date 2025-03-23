"Найнебезпечніший книжковий клуб у світі": як підлітки в окупації потайки читають українську літературу

На тимчасово окупованих територіях підлітки потайки від окупантів читають українську літературу.

Про один такий підпільний "книжковий клуб" дізналося британське видання The Guardian.

Матеріал підготували журналісти Пітер Померанцев та Аліна Дихман.

"Це, мабуть, один із найнебезпечніших книжкових клубів у світі", – пишуть автори.

17-річна Марійка (імʼя змінене з міркувань безпеки) розповіла, що на таких зустрічах буває не більш як троє людей.

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Перш ніж розпочати читання, підлітки зачиняють усі двері та вікна, ховаючись від потенційних донощиків.

"Інформатори часто доносять російським спецслужбам на тих, хто вивчає українську мову на окупованих територіях. Українські підручники визнано "екстремістськими" – за їхнє зберігання можна отримати до 5 років ув’язнення.

Батьки, які дозволяють дітям навчатися за українською програмою онлайн, ризикують втратити батьківські права. Підлітків, які розмовляють українською в школі, бойовики можуть вивезти до лісу "на бесіду", – розповідають британські журналісти.

Що читають українці в окупації

В умовах окупації підліткам важко знайти книги рідною мовою. У рідному місті Марійки окупанти вилучили та знищили українські книги з кількох бібліотек.

Молодь може читати лише онлайн-книги, а потім мусить ретельно очищати історію браузера, адже окупанти перевіряють телефони і комп’ютери.

"Нас вчать ненавидіти інших українців. Усі українські символи зняли, а натомість розвісили портрети путіна. В історії йдеться лише про "велику Росію" і те, як вона завжди зазнавала нападів від інших", – цитує видання Марійку.

Улюблені твори Марійчиного клубу – поезія Лесі Українки. Особливо близькою для підлітків стала драматична поема "Бояриня", де головна героїня докоряє українцю, який потрапив під вплив Московії й хвалить принизливий мир із царем. "Це мир?" – питає вона. – "Чи руїна?".

Журналісти The Guardian проводять паралель між цим "миром" та тим, який, за словами адміністрації Трампа, мала б укласти Україна з Путіним – з відмовою від українських територій.

Однією з причин, чому Марійка та її друзі продовжують збиратися на книжковий клуб, є бажання показати: навіть під окупацією є люди, які борються за право залишатися українцями.

Не всі книжки, які читають у підпільному клубі, мають політичний підтекст. Серед них є звичайні оповідання про життя українців – побачення, покупки, буденні речі.

Але в умовах окупації навіть ці прості сюжети допомагають тримати зв’язок із вільною Україною, відчувати себе частиною спільноти, кажуть журналісти.

"Важко оминути надто актуальні теми з творів Лесі Українки. Однією з її провідних ідей була думка про зв’язок між особистою свободою – свободою уяви й правом самому визначати своє життя – та політичною свободою народу. "Хто визволиться сам, той буде вільний", – писала вона.

Книжковий клуб Марійки щодня втілює ці слова в реальність", – завершують Пітер Померанцев та Аліна Дихман.

Нагадаємо, про випадки нищення росіянами українських книг та культурної спадщини відомо вже давно. Наприклад, у Маріуполі росіяни знищили центральну бібліотеку, масово вилучили книжки з університетів та шкіл.

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У Харкові 2024 року росіяни вдарили по найбільшій друкарні. Того ж року – знищили музей Лесі Українки у Ялті.

За даними мовного омбудсмена станом на вересень 2024 року, від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зруйнували або пошкодили майже 1000 бібліотек.

Також організація Human Rights Watch заявила про примусову русифікацію освіти на окупованих територіях.