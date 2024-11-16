ChatGPT – поет. Нове дослідження показує, що люди віддають перевагу його віршам

Люди не розрізняють вірші, які написав штучний інтелект, та ті, що створила людина. Ба більше, читачі частіше віддають перевагу поезії, яку згенерував ChatGPT.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опубліковано в журналі Scientific Reports, пише The Washington Post.

Дослідники попросили ChatGPT створити п’ять віршів у стилі 10 різних англомовних поетів.

До "рецензії" запросили понад 1600 людей. Їм запропонували прочитати п’ять справжніх віршів одного з поетів разом із п’ятьма віршами, створеними ШІ. Серед авторів був Вільям Шекспір, Емілі Дікінсон та Сільвією Плат.

Люди погано передбачали, автором яких віршів є штучний інтелект.

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Чотирьом з п'яти поезій від ChatGPT люди приписували авторство справжнього поета.

"Це досить дивне явище", – зауважив філософ з Піттсбурзького університету Едуард Мачері.

700 читачів у рамках цього дослідження також мали оцінити якості віршів, – атмосферу, глибину та ритм. Вони назвали вірші, написані ШІ "більш людськими".

Поезію з давніх-давен вважають мистецтвом, в якому люди описують свої переживання та почуття у спосіб, який не може повторити жодна машина.

Але штучний інтелект має великі мовні моделі, тож красномовності йому не займати.

"Поезія завжди буде потрібна. Якщо ці люди в дослідженні читали вірші штучного інтелекту і їм вони сподобалися більше, ніж поезія, створена людиною, то для мене це чудово. У них був хороший досвід з віршем, і мені байдуже, хто його написав. Я відчуваю, що є місце для всіх поетів – навіть для поетів-роботів", – сказала поетеса Доротея Ласкі, чиї роботи використовували в дослідженні.

Попередні версії чат-ботів, створені ще три роки тому, не були настільки переконливими поетами.

Вчені припускають, що читачі віддають перевагу поезії від ШІ, бо вона простіша та доступніша.

Але низка експертів, зокрема й ті, що працюють з ШІ, висловлюють побоювання, що ChatGPT почне формувати стосунки людей з мистецтвом. І це матиме негативний вплив.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як ШІ-картинки з "військовими" у Facebook грають на руку Росії.