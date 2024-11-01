Скоріше Всесвіт загине, ніж мавпи надрукують всі поезії Шекспіра. Так, це наукове твердження

Австралійські математики поставили під сумнів стару приказку про те, що мавпа, яка натискає на клавіші друкарської машинки, врешті-решт напише повне зібрання творів Вільяма Шекспіра.

Двоє науковців перевірили так звану "теорему нескінченної мавпи" через реальний математичний розрахунок і поділилися висновками у журналі Franklin Open, пишуть New Scientist та The Guardian.

"Теплова смерть" Всесвіту, за прогнозами вчених, станеться приблизно через гугол років (це число зі 100 нулів), але мавпам не вистачило б навіть цього часу для написання поем Шекспіра.

Так звана теорема нескінченної мавпи стверджує, що якби у вас була нескінченна кількість приматів, або один примат мав нескінченний час, вони б надрукували будь-який текст.

Вчені Стівен Вудкок та Джей Фалетта вирішили розглянути скінченну кількість мавп та скінченний проміжок часу, що відповідає імовірній тривалості життя нашого Всесвіту.

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Їхні розрахунки ґрунтувалися на тому, що мавпа витрачає близько 30 років, набираючи по одній клавіші в секунду на клавіатурі з 30 клавішами.

Ймовірний портрет Шекспіра Wikimedia

Науковці заявили, що ймовірність того, що одна мавпа випадково напише слово "банани" протягом свого життя, становить лише близько 5%. А шекспірівський доробок налічує 884 647 слів – і серед них немає "бананів".

Щоб розширити експеримент, австралійські математики звернулися до шимпанзе, яких на Землі живе близько 200 тисяч шимпанзе. Але навіть цієї величезної "мавпячої робочої сили" виявилося дуже мало.

"Враховуючи правдоподібні оцінки тривалості життя Всесвіту та кількості можливих мавп-друкарів, це все одно залишає величезну різницю між наявними ресурсами та тими, що необхідні для нетривіального створення тексту", – пишуть вчені.

Насамкінець, Вудкок і Фалетта процитували "Гамлета", а саме рядок 87 у третій сцені третього акту.

"Отже, ми робимо висновок, що Шекспір сам мимоволі дав відповідь на питання про те, чи може праця мавп замінити людські зусилля як джерело наукової або творчої діяльності. Цитуючи "Гамлета": Ні", – підсумували математики.

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Нагадаємо, попри невміння друкувати поеми Шекспіра, мавпи демонструють вправність в інших заняттях. Наприклад, нещодавно вчені з'ясували, що шимпанзе вигадали власні "антибіотики", щоб себе лікувати.