Доісторичні люди створювали знаряддя з кісток китів ще 20 тисяч років тому: як їм це вдавалося

Доісторичні люди виготовляли знаряддя з кісток китів для полювання

У печері поблизу Біскайської затоки в Іспанії вчені знайшли десятки знарядь праці з кісток китів. Подальший аналіз показав, що деякі з них датуються приблизно 20 тисячами років тому, що є найдавнішим свідченням використання останків китів для виготовлення предметів.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Communication, інформує Associated Press.

Спочатку науковці припускали, що знайдені артефакти є дуже давніми, однак через те, що більшість із них збереглися лише фрагментарно, визначити їх точний вік було складно.

Раніше вчені вважали, що люди пристосовували кістки китів для створення знарядь праці в Арктиці та південній частині Тихого океану. Найдавніші докази цього датувалися 5000 роками тому.

Технологічний прогрес допоміг датувати кістки, знайдені в Іспанії. Виявилося, що найдавнішим виробам близько 20 тисяч років – це найбільш ранні знаряддя праці з останків китів.

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Дослідники з’ясували, що доісторичні люди використовували для їхнього виготовлення останки синіх китів, фінвалів (ссавців ряду китоподібних), кашалотів та інших морських тварин.

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Співавтор дослідження Жан-Марк Петійон вважає, що люди тоді не полювали на найбільших ссавців. Ймовірно, вони збирали тіла викинутих на берег китів і перетворювали їхні щільні та важкі кістки на знаряддя для полювання на оленів або бізонів.

Знахідки свідчать про те, що доісторичні люди в регіоні поблизу Біскайської затоки вдало використовували на свою користь ресурси, які отримували з моря. Припускають, що вони також збирали морські мушлі та ловили рибу.

"Це черговий внесок у важливість прибережного середовища для груп людей навіть у такому далекому минулому", – сказав Петійон.

Раніше на території сучасної Хмельниччини дослідники знайшли найдавніші докази обробки бивнів мамонтів віком 400 тисяч років.