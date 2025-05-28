Доісторичні люди створювали знаряддя з кісток китів ще 20 тисяч років тому: як їм це вдавалося
У печері поблизу Біскайської затоки в Іспанії вчені знайшли десятки знарядь праці з кісток китів. Подальший аналіз показав, що деякі з них датуються приблизно 20 тисячами років тому, що є найдавнішим свідченням використання останків китів для виготовлення предметів.
Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Communication, інформує Associated Press.
Спочатку науковці припускали, що знайдені артефакти є дуже давніми, однак через те, що більшість із них збереглися лише фрагментарно, визначити їх точний вік було складно.
Раніше вчені вважали, що люди пристосовували кістки китів для створення знарядь праці в Арктиці та південній частині Тихого океану. Найдавніші докази цього датувалися 5000 роками тому.
Технологічний прогрес допоміг датувати кістки, знайдені в Іспанії. Виявилося, що найдавнішим виробам близько 20 тисяч років – це найбільш ранні знаряддя праці з останків китів.
Дослідники з’ясували, що доісторичні люди використовували для їхнього виготовлення останки синіх китів, фінвалів (ссавців ряду китоподібних), кашалотів та інших морських тварин.
Співавтор дослідження Жан-Марк Петійон вважає, що люди тоді не полювали на найбільших ссавців. Ймовірно, вони збирали тіла викинутих на берег китів і перетворювали їхні щільні та важкі кістки на знаряддя для полювання на оленів або бізонів.
Знахідки свідчать про те, що доісторичні люди в регіоні поблизу Біскайської затоки вдало використовували на свою користь ресурси, які отримували з моря. Припускають, що вони також збирали морські мушлі та ловили рибу.
"Це черговий внесок у важливість прибережного середовища для груп людей навіть у такому далекому минулому", – сказав Петійон.
Раніше на території сучасної Хмельниччини дослідники знайшли найдавніші докази обробки бивнів мамонтів віком 400 тисяч років.