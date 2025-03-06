Свідчать про винахідливість предків людей: в Африці знайшли кістяні знаряддя віком 1,5 мільйона років

В африканській країні Танзанії науковці знайшли доісторичні знаряддя праці, виготовлені з кісток слонів і бегемотів.

Вчені вважають, що інструменти створили приблизно 1,5 мільйона років тому – вони можуть бути найбільш раннім прикладом систематичного виробництва таких знарядь.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, інформує Reuters.

Науковці знайшли 27 знарядь праці в багатому палеоантропологічному місці – ущелині Олдувай. Вважають, що її населяли предки людини виду Homo erectus, які мали пропорції тіла, подібні до Homo sapiens.

Інструменти завдовжки до 37,5 сантиметра – гострі та важкі, тому вчені припускають, що їх могли використовувати для розрізання туш тварин.

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Більшість предметів виготовили з кісток слона чи бегемота, останні з яких, як вважають, були поширеними в цьому регіоні. Дослідники припускають, що для виготовлення знаряддя останки слона принесли в ущелину Олдувай з іншого місця.

Перші відомі кам'яні вироби датуються 3,3 мільйона років тому. Існують докази одиничного використання інструментів із кісток близько двох мільйонів років тому. Однак знахідки з ущелини Олдувай називають найбільш раннім прикладом систематичного виробництва таких знарядь.

Інструменти з кісток слонів і бегемотів знайшли поряд з іншими кам'яними знаряддями, які виготовили приблизно в той же час. На думку дослідників, доповнення кам'яних предметів кістяними стало важливим моментом, який відображав когнітивний прогрес і зростання технологічних навичок. Тобто предки людей розуміли, що тварини можуть бути не лише джерелом їжі, а й корисної сировини.

Автори роботи зауважують, що для інструментів Homo erectus обирали кістки кінцівок, які характеризуються найбільшою щільністю та міцністю.

"Перевага, надана товстим кісткам кінцівок, свідчить про точне анатомічне знання та розуміння морфології та структури тварин", – сказав провідний автор дослідження, археолог з Іспанської національної дослідницької ради Ігнасіо де ла Торре.

Вчені пояснюють, що в час, коли створили знайдені інструменти, предки людей вели нестабільний спосіб життя мисливців-збирачів у місці, яке кишіло представниками дикої природи. Для Homo erectus усе більшого значення набували знаряддя різного призначення.

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Дослідники вважають, що для виготовлення інструментів із кісток предки людей використовували техніку, схожу на ту, за допомогою якої створювали кам'яні речі. Йдеться про кнопінг – створення гострих країв завдяки відколюванню дрібних частин від цілого.

"Дослідження показує, що наші предки використовували дещо відмінні техніки для створення інструментів для різних матеріалів. Це свідчить про певний рівень когнітивних здібностей, про який щодо того періоду ми раніше не мали доказів", – пояснила співавторка роботи з Університетського коледжу Лондона Рената Пітерс.

Вона додала, що виготовлення знарядь із кісток вимагало особливого підходу, адже колаген робить їх м'якшими, ніж каміння. Відтак якщо вдарити надто сильно, кістка може зламатися.

"Це означає, що робота з кісткою вимагає інших навичок, ніж обробка каменю чи дерева", – додала Рената Пітерс.

Раніше археологи знайшли на території Україні кам'яні знаряддя віком 1,4 мільйона років. Науковці вважають, що цей інструмент – найдавніший зі знайдених у Європі.