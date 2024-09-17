У Таїланді з'явилася зіркова бегемотиха Му: чому туристи стоять в чергах, щоб її побачити

У Таїланді зʼявилася нова зірка соцмереж – це 2-місячна карликова бегемотиха на імʼя Му-Денг (скорочено Му), яка народилася у зоопарку Khao Kheow Open Zoo.

Дитинча бегемота прославилося через свою кумедну поведінку та милу зовнішність (наприклад, рожеві щоки, наче у персонажа з мультика).

Відео про життя Му набирають мільйони переглядів, а туристи вишиковуються у черги біля зоопарку, щоб її побачити.

Про зіркову бегемотиху та феномен її популярності написали CNN, NBC, The Guardian і Bangkok Post.

Чим знаменита "стрибуча свинка" Му-Денг?

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Му-Денг народилася 10 липня в сім'ї матері Йони та батька Тоні, які раніше вже мали двох дитинчат.

Імʼя Му-Денг, що з тайської перекладається як "стрибуча свинка", тварині обрали 20 тисяч підписників на Facebook.

У свої два місяці бегемотиха важить понад 20 кг і харчується материнським молоком. Ймовірно, вже з наступного місяця вона почне їсти траву.

Більшу частину часу маленька бегемотиха спить та любить приймати водні процедури. При цьому вона кусає доглядачів за коліна, кумедно розкриває рота та бавиться.

Khao Kheow Open Zoo

У серпні працівники зоопарку почали публікувати відео із веселощами бегемотихи, які підкорили серце багатьох користувачів.

На акаунт зоопарку в TikTok вже підписалися 2,5 мільйона людей, а найпопулярніше відео Му-Денг у Facebook, на якому вона позіхає і насолоджується погладжуваннями від доглядача, набрало 7,3 мільйона переглядів.

Шанувальники випікають торти з зображенням Му-Денг і малюють картини, на яких зображені її мультяшні рожеві щоки та яскраві очі. Одна косметична мережа навіть закликала своїх клієнток "носити рум'яна, як бегемотик".

Щоб впоратися з напливом туристів, зоопарк почав пропонувати відвідувачам платні ночівлі у будиночках, щоб вони могли не стояти в черзі з самого ранку.

Утім, директор зоопарку Наронгвіт Чодчой вже не надто радіє великій славі Му-Денг.

За його словами, коли маленька бегемотиха стала популярною, відвідування зоопарку зросло на 30%, але деякі відвідувачі поводилися неадекватно – обливали тварину водою, кидалися в неї предметами.

"Деякі туристи поводилися неналежним чином", – сказав директор зоопарку, пообіцявши покарати кожного, хто ображатиме тварин.

Працівники вже встановили систему відеоспостереження. Також за Му-Денг почав наглядати охоронець.

Найкращий час, щоб побачити Му-Денг у зоопарку – це проміжок між 8 та 9 годинами ранку, коли доглядачі прибирають її вольєр.

"У цей час Му-Денг буде енергійною, оскільки доглядач буде розбризкувати воду навколо", – каже Наронгвіт Чодчой.

Також зіркову тварину можна застати у вольєрі після обіду, коли її матір Йону годують. Маленька бегемотиха поки що дуже прив'язана до мами.

Окрім бегемотів, у зоопарку також живуть пінгвіни, тапіри, різноманітні примати, носороги, слони та неймовірні капібари. Тільки гляньте на ці фото!

Khao Kheow Open Zoo

Нагадаємо, карликові бегемоти – це родичі бегемотів звичайних із Західної Африки, що важать приблизно вдесятеро менше, у довжину сягають приблизно 150-175 см і мають зріст 75-100 см.

Вид занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як той, якому загрожує зникнення.

За даними зоозахисників, у дикій природі залишилося лише близько 2 тисяч карликових бегемотів. Вони мешкають переважно в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Кот-д'Івуарі.