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У Таїланді з'явилася зіркова бегемотиха Му: чому туристи стоять в чергах, щоб її побачити

Олена Барсукова — 17 вересня, 09:00
У Таїланді з'явилася зіркова бегемотиха Му: чому туристи стоять в чергах, щоб її побачити
Маленька бегемотиха Му-Денг
Фото: Khao Kheow Open Zoo

У Таїланді зʼявилася нова зірка соцмереж – це 2-місячна карликова бегемотиха на імʼя Му-Денг (скорочено Му), яка народилася у зоопарку Khao Kheow Open Zoo.

Дитинча бегемота прославилося через свою кумедну поведінку та милу зовнішність (наприклад, рожеві щоки, наче у персонажа з мультика).

Відео про життя Му набирають мільйони переглядів, а туристи вишиковуються у черги біля зоопарку, щоб її побачити.

Про зіркову бегемотиху та феномен її популярності написали CNN, NBC, The Guardian і Bangkok Post.

Чим знаменита "стрибуча свинка" Му-Денг?

Бегемотиха Му в Таїланді
ВІДЕО ДНЯ

Му-Денг народилася 10 липня в сім'ї матері Йони та батька Тоні, які раніше вже мали двох дитинчат.

Імʼя Му-Денг, що з тайської перекладається як "стрибуча свинка", тварині обрали 20 тисяч підписників на Facebook.

У свої два місяці бегемотиха важить понад 20 кг і харчується материнським молоком. Ймовірно, вже з наступного місяця вона почне їсти траву.

Більшу частину часу маленька бегемотиха спить та любить приймати водні процедури. При цьому вона кусає доглядачів за коліна, кумедно розкриває рота та бавиться.

Бегемот у Таїланді
Khao Kheow Open Zoo
Зірка інтернету
Милі фото тварин
Дитинча бегемота
Зоопарк у Таїланді

У серпні працівники зоопарку почали публікувати відео із веселощами бегемотихи, які підкорили серце багатьох користувачів.

На акаунт зоопарку в TikTok вже підписалися 2,5 мільйона людей, а найпопулярніше відео Му-Денг у Facebook, на якому вона позіхає і насолоджується погладжуваннями від доглядача, набрало 7,3 мільйона переглядів.

Шанувальники випікають торти з зображенням Му-Денг і малюють картини, на яких зображені її мультяшні рожеві щоки та яскраві очі. Одна косметична мережа навіть закликала своїх клієнток "носити рум'яна, як бегемотик".

Щоб впоратися з напливом туристів, зоопарк почав пропонувати відвідувачам платні ночівлі у будиночках, щоб вони могли не стояти в черзі з самого ранку.

Утім, директор зоопарку Наронгвіт Чодчой вже не надто радіє великій славі Му-Денг.

За його словами, коли маленька бегемотиха стала популярною, відвідування зоопарку зросло на 30%, але деякі відвідувачі поводилися неадекватно – обливали тварину водою, кидалися в неї предметами.

"Деякі туристи поводилися неналежним чином", – сказав директор зоопарку, пообіцявши покарати кожного, хто ображатиме тварин.

Працівники вже встановили систему відеоспостереження. Також за Му-Денг почав наглядати охоронець.

Найкращий час, щоб побачити Му-Денг у зоопарку – це проміжок між 8 та 9 годинами ранку, коли доглядачі прибирають її вольєр.

"У цей час Му-Денг буде енергійною, оскільки доглядач буде розбризкувати воду навколо", – каже Наронгвіт Чодчой.

Також зіркову тварину можна застати у вольєрі після обіду, коли її матір Йону годують. Маленька бегемотиха поки що дуже прив'язана до мами.

Окрім бегемотів, у зоопарку також живуть пінгвіни, тапіри, різноманітні примати, носороги, слони та неймовірні капібари. Тільки гляньте на ці фото!

Капібари
Khao Kheow Open Zoo
Капібари у Таїланді
Зоопарк із капібарами

Нагадаємо, карликові бегемоти – це родичі бегемотів звичайних із Західної Африки, що важать приблизно вдесятеро менше, у довжину сягають приблизно 150-175 см і мають зріст 75-100 см.

Вид занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як той, якому загрожує зникнення.

За даними зоозахисників, у дикій природі залишилося лише близько 2 тисяч карликових бегемотів. Вони мешкають переважно в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Кот-д'Івуарі.

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