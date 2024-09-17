У Таїланді з'явилася зіркова бегемотиха Му: чому туристи стоять в чергах, щоб її побачити
У Таїланді зʼявилася нова зірка соцмереж – це 2-місячна карликова бегемотиха на імʼя Му-Денг (скорочено Му), яка народилася у зоопарку Khao Kheow Open Zoo.
Дитинча бегемота прославилося через свою кумедну поведінку та милу зовнішність (наприклад, рожеві щоки, наче у персонажа з мультика).
Відео про життя Му набирають мільйони переглядів, а туристи вишиковуються у черги біля зоопарку, щоб її побачити.
Про зіркову бегемотиху та феномен її популярності написали CNN, NBC, The Guardian і Bangkok Post.
Чим знаменита "стрибуча свинка" Му-Денг?
Му-Денг народилася 10 липня в сім'ї матері Йони та батька Тоні, які раніше вже мали двох дитинчат.
Імʼя Му-Денг, що з тайської перекладається як "стрибуча свинка", тварині обрали 20 тисяч підписників на Facebook.
У свої два місяці бегемотиха важить понад 20 кг і харчується материнським молоком. Ймовірно, вже з наступного місяця вона почне їсти траву.
Більшу частину часу маленька бегемотиха спить та любить приймати водні процедури. При цьому вона кусає доглядачів за коліна, кумедно розкриває рота та бавиться.
У серпні працівники зоопарку почали публікувати відео із веселощами бегемотихи, які підкорили серце багатьох користувачів.
На акаунт зоопарку в TikTok вже підписалися 2,5 мільйона людей, а найпопулярніше відео Му-Денг у Facebook, на якому вона позіхає і насолоджується погладжуваннями від доглядача, набрало 7,3 мільйона переглядів.
Шанувальники випікають торти з зображенням Му-Денг і малюють картини, на яких зображені її мультяшні рожеві щоки та яскраві очі. Одна косметична мережа навіть закликала своїх клієнток "носити рум'яна, як бегемотик".
Щоб впоратися з напливом туристів, зоопарк почав пропонувати відвідувачам платні ночівлі у будиночках, щоб вони могли не стояти в черзі з самого ранку.
Утім, директор зоопарку Наронгвіт Чодчой вже не надто радіє великій славі Му-Денг.
За його словами, коли маленька бегемотиха стала популярною, відвідування зоопарку зросло на 30%, але деякі відвідувачі поводилися неадекватно – обливали тварину водою, кидалися в неї предметами.
"Деякі туристи поводилися неналежним чином", – сказав директор зоопарку, пообіцявши покарати кожного, хто ображатиме тварин.
Працівники вже встановили систему відеоспостереження. Також за Му-Денг почав наглядати охоронець.
Найкращий час, щоб побачити Му-Денг у зоопарку – це проміжок між 8 та 9 годинами ранку, коли доглядачі прибирають її вольєр.
"У цей час Му-Денг буде енергійною, оскільки доглядач буде розбризкувати воду навколо", – каже Наронгвіт Чодчой.
Також зіркову тварину можна застати у вольєрі після обіду, коли її матір Йону годують. Маленька бегемотиха поки що дуже прив'язана до мами.
Окрім бегемотів, у зоопарку також живуть пінгвіни, тапіри, різноманітні примати, носороги, слони та неймовірні капібари. Тільки гляньте на ці фото!
Нагадаємо, карликові бегемоти – це родичі бегемотів звичайних із Західної Африки, що важать приблизно вдесятеро менше, у довжину сягають приблизно 150-175 см і мають зріст 75-100 см.
Вид занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи як той, якому загрожує зникнення.
За даними зоозахисників, у дикій природі залишилося лише близько 2 тисяч карликових бегемотів. Вони мешкають переважно в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї та Кот-д'Івуарі.