Кембриджський словник оголосив слово 2024 року

"Manifest" (маніфестувати) – слово 2024 року за версією Кембриджського словника. Воно є найпопулярнішим, адже цьогоріч його шукали майже 130 тисяч разів.

"Маніфестувати" – уявити досягнення успіху і щиро вірити, що це стане реальністю, зазначають на сайті словника.

"Коли обираємо слово року, ми керуємося трьома міркуваннями: даними користувачів, духом часу та мовою. Яке слово шукали найчастіше, або яке було найпопулярнішим? Яке з них справді відображає те, що відбувалося в тому році? І що цікавого в цьому слові з мовної точки зору?

Цього року перемогу здобуло слово "manifest", тому що воно значно зросло в пошукових запитах, його використання значно розширилося в усіх типах медіа, і воно демонструє, як значення слова може змінюватися з плином часу", – розповіла Вендалін Ніколс, видавнича менеджерка Кембриджського словника.

Коли знаменитості чи впливові люди стверджують, що досягли чогось, тому що "візуалізували" це, вони вживають це дієслово в більш сучасному значенні: використовувати певні практики, щоб зосередити свій розум на чомусь, чого хочеться, щоб зробити бажане реальним.

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Практика набула популярності під час пандемії. Тоді люди почали ділитися у соцмережах порадами, як будь-що "маніфестувати" – від будинку своєї мрії до повідомлення від коханої людини.

Особливо кількість запитів зросла 8 серпня 2024 року. Цей день вважають "потужним" для цієї практики. Саме тоді соцмережі були переповнені порадами про те, як проявити себе та зрости у фінансовому плані.

"Використання цього значення слова "маніфестувати" набуло популярності зі збільшенням кількості "маніфестуючих інфлюенсерів", які просувають цю науково недоведену практику в соціальних мережах – настільки, що в травні 2023-го його додали до Кембриджського словника", – розповіли фахівці.

Така практика є особливо популярною серед зірок. Наприклад, спортсменки Сімона Байлз, Езра Фреч і Меллорі Веггеманн, які завоювали золоті медалі на Олімпійських і Паралімпійських іграх, приписують свої досягнення "маніфестуванню". Саме ця подія привернула й увагу світу до цієї практики.

Навіть популярна співачка Дуа Ліпа "маніфестувала" свій концерт для понад 100 тисяч глядачів на фестивалі в Гластонбері.

Нагадаємо, у 2023-му словом року за версією Кембриджського словника оголосили дієслово "hallucinate" (галюцинувати).