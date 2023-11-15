Галюцинувати: Кембриджський словник назвав слово 2023 року, пов'язане з ШІ

Кембриджський словник оголосив слово "hallucinate" (галюцинувати) словом 2023 року, надавши цьому терміну додаткове значення, пов’язане з технологією штучного інтелекту.
Про це повідомляє Sky News.
Традиційне визначення слова "галюцинації" полягає в тому, що комусь здається, що він відчуває те, чого не існує. Зазвичай галюцинації виникають через стан здоров’я або вживання наркотиків. Однак тепер це також стосується і штучного інтелекту, який створює неправдиву інформацію.
У додатковому визначенні слова у Кембриджському словнику йдеться: "Коли штучний інтелект) галюцинує, він видає неправдиву інформацію".
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Галюцинації штучного інтелекту, також відомі як конфабуляції, виникають, коли інструменти надають неправдиву інформацію, яка може варіюватися від пропозицій, які здаються абсолютно правдоподібними, до таких, які є абсолютно безглуздими.
"Той факт, що штучний інтелект може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів", – каже Вендалін Ніколс, менеджерка із видавництва Кембриджського словника.
Доктор Генрі Шевлін, фахівець з етики штучного інтелекту з Кембриджського університету вважає, що широко поширене використання терміну "галюцинація" для позначення помилок таких систем, як ChatGPT, є доказом того, як люди антропоморфізують ШІ".
"Галюцинувати" – це дієслово, що викликає спогади, що вказує на те, що особа відчуває відрив від реальності. Цей лінгвістичний вибір відображає тонку, але глибоку зміну у сприйнятті: "галюцинує" ШІ, а не користувач", – зазначив він.
Нагадаємо, британський словник Collins назвав головне слово 2023 року. Ним став "штучний інтелект". У 2022 році словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки.
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