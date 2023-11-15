Галюцинувати: Кембриджський словник назвав слово 2023 року, пов'язане з ШІ

Кембриджський словник оголосив слово "hallucinate" (галюцинувати) словом 2023 року, надавши цьому терміну додаткове значення, пов’язане з технологією штучного інтелекту.

Про це повідомляє Sky News.

Традиційне визначення слова "галюцинації" полягає в тому, що комусь здається, що він відчуває те, чого не існує. Зазвичай галюцинації виникають через стан здоров’я або вживання наркотиків. Однак тепер це також стосується і штучного інтелекту, який створює неправдиву інформацію.

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У додатковому визначенні слова у Кембриджському словнику йдеться: "Коли штучний інтелект) галюцинує, він видає неправдиву інформацію".

Галюцинації штучного інтелекту, також відомі як конфабуляції, виникають, коли інструменти надають неправдиву інформацію, яка може варіюватися від пропозицій, які здаються абсолютно правдоподібними, до таких, які є абсолютно безглуздими.

"Той факт, що штучний інтелект може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів", – каже Вендалін Ніколс, менеджерка із видавництва Кембриджського словника.

Доктор Генрі Шевлін, фахівець з етики штучного інтелекту з Кембриджського університету вважає, що широко поширене використання терміну "галюцинація" для позначення помилок таких систем, як ChatGPT, є доказом того, як люди антропоморфізують ШІ".

"Галюцинувати" – це дієслово, що викликає спогади, що вказує на те, що особа відчуває відрив від реальності. Цей лінгвістичний вибір відображає тонку, але глибоку зміну у сприйнятті: "галюцинує" ШІ, а не користувач", – зазначив він.

Нагадаємо, британський словник Collins назвав головне слово 2023 року. Ним став "штучний інтелект". У 2022 році словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки.

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