Словник Collins назвав слово року 2024: надихалися вірусним альбомом британської співачки

Словник англійської мови Collins Dictionary визнав "brat" головним словом 2024 року – на честь популярного альбому та культурного феномену, що створила співачка Charli XCX.

Brat – це впевнена, незалежна, зухвала людина, яка має гедоністичне ставлення до життя, йдеться на сайті Collins Dictionary.

Українською це слово можна перекласти як "шибеник", "шибайголова", "бунтар", "бешкетник" чи "неслухняна людина".

"Натхненне альбомом Charli XCX, brat стало одним з найбільш обговорюваних слів 2024 року. Це не просто надзвичайно успішний альбом, а культурний феномен, який знайшов відгук у людей по всьому світу, а brat summer зарекомендував себе як естетика і спосіб життя", – пояснили укладачі словника Collins.

Звідки взялося слово BRAT?

Brat – назва шостого студійного альбому Charli XCX, який з моменту виходу в червні 2024 року набрав популярності не лише завдяки оригінальним трекам, але й реміксам, пише BBC.

За словами самої Charli XCX, brat – це дівчина, у якої бувають зриви, але вона чесна, прямолінійна і "трохи нестабільна", любить вечірки та часом робить дурниці.

Потім звичайна назва альбому переросла в культурний рух і стиль життя, а зелена обкладинка альбому з одним словом дала поштовх цілій хвилі мемів.

Наприкінці літа зелена картинка з'явилася навіть на офіційній сторінці НАТО, але замість слова brat там було слово peace (мир).

"Літо може закінчитися, але мета миру залишається", – написали у НАТО.

Багатьох користувачів обурив цей допис, а українці в коментарях нагадали, що в Україні триває війна, розв'язана Росією.

Окрім самої назви альбому, у соцмережах також полюбили пісні Charli XCX. Найбільш комерційно успішною стала пісня Guess, записана разом зі співачкою Біллі Айліш, а в TikTok завірусилася пісня Apple.

Танець під "I think the apple's rotten right to the core..." став одним із найбільш вірусних трендів TikTok.

Нагадаємо, у 2023 році Collins Dictionary назвав словом року "штучний інтелект", а у 2022 році – "пермакриза".