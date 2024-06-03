Вижив після теракту в Оленівці: Мар’яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

Коханий Мар'яни пережив теракт в Оленівці, а торік РФ "засудила" його на 25 років

24-річна поліціянтка Мар’яна Чечелюк, яка нещодавно повернулася з російського полону, розповіла про коханого, з яким вони разом були на "Азовсталі".

Владислав Андріанов – боєць полку "Азов" і коханий Марʼяни, який досі перебуває у полоні. Він пережив теракт в Оленівці, а торік росіяни "засудили" його до 25 років колонії.

"Мій чоловік, друга половина мого зламаного серця. Вижив після теракту в Оленівці. Сміливо захищав Маріуполь. Тепер відбуває 25 років позбавлення волі у російському полоні. Якщо би в мене була можливість сидіти у полоні замість тебе, я не вагаючись залишилась там", – поділилася Мар’яна.

Весь російський полон Мар'яна пройшла разом із чорною ниткою замість каблучки – вона надавала дівчині сили жити, кохати та тримати коханого у серці.

Мар'яна пройшла полон з чорною ниткою замість каблучки

"Ти мужньо боровся за те, щоб ми вільно жили у нашій країні. Ти незламний, сміливий, відважний. У полоні в мене була мрія, щоб коли я повернусь, Ти зустрічав мене з полону.

2 роки я вірила в те, що ти вже вдома. Це великий удар по моєму серцю... Тримайся, коханий, скоро ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться. Ми повернемось до щасливого життя, яке так різко обірвалось війною", – написала Мар’яна.

#азовсталь #полонені #поверненнядодому #повертайсяживим ♬ Мовчати - Clavier @tvoya.yaa Ти мужньо боровся за те, щоб ми вільно жили у нашій країні. Ти незламний, сміливий, відважний. У полоні в мене була мрія, щоб коли я повернусь Ти зустрічав мене з полону, 2 роки я вірила в те, що ти вже Вдома. Це великий удар по моєму серцю 💔, коли я дізналася, що тебе немає... Тримайся коханий, скоро Ми повернемо тебе, і твої страждання закінчаться, Ми повернемось до щасливого життя, яке так різко обірвалось війною. 🕊️🇺🇦 #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Нагадаємо, у травні 2022 року 22-річна слідча Нацполіції з Маріуполя Марʼяна Чечелюк потрапила в російський полон, коли намагалася евакуюватися з міста разом із сестрою. Окупанти не пропустили дівчину після "фільтрації" та утримували у полоні понад два роки.

Спочатку дівчину забрали до Донецького СІЗО, потім утримували у колонії в Оленівці, пізніше – у в’язниці в Таганрозі.

У січні 2024 року мати Марʼяни, Наталія Чечелюк, розповіла про жахливі тортури, яких зазнавала її донька у полоні, внаслідок чого – сильно захворіла.

Дівчину вдалося повернути додому 31 травня в рамках 52-го обміну, разом зі ще 74 українцями. Серед звільнених – воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних. В цьому обміні було 10 захисників Азовсталі, зокрема одна військовослужбовиця "Азову".