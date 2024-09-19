Мовна інспекція в Івано-Франківську: мер розповів, скільки людей захотіли стати інспекторами
Уже 74 особи зголосилися стати громадськими інспекторами програми підтримки української мови в Івано-Франківську.
Мовним інспектором може стати будь-яка людина, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний Полюс".
"Ми до кінця цього тижня ще очікуємо заявок охочих, згодом буде короткий відбір, навчання. І люди будуть працювати, як громадські інспектори, волонтери", – заявив він.
Раніше очільник міста пояснював, що містяни, які висловлять бажання долучитися до громадської ініціативи, не матимуть особливих повноважень, а діятимуть у межах чинного законодавства: вони слідкуватимуть за виконанням вимог закону щодо вживання української в публічному просторі та під час надання послуг.
За словами мера, особливу увагу мовні інспектори приділятимуть популяризації курсів української мови.
"Однозначно толерантно будуть робити зауваження. Будуть просити розмовляти державною мовою і популяризувати.
Якщо вам важко говорити українською мовою, то є онлайн-курси, є звичайні курси української мови, пройдіть навчання і вам буде легше спілкуватися українською мовою", – розповів Марцінків.
Мовні інспектори не каратимуть за використання російської на вулицях та у закладах міста. Водночас якщо на їхні зауваження люди реагуватимуть агресивно, вони викликатимуть поліцію.
Нагадаємо, ідея створення мовної інспекції в Івано-Франківську, за словами Руслана Марцінківа, виникла після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Тоді мер поділився спостереженнями – у місті, за його словами, останнім часом частіше можна почути російську мову.