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В Івано-Франківську планують запровадити мовну інспекцію: мер пояснив причину

Анастасія Мосорко — 10 вересня, 16:00
В Івано-Франківську планують запровадити мовну інспекцію: мер пояснив причину
В Івано-Франківську планують запровадити мовних інспекторів
HayDmitriy/DEPOSITPHOTOS

В Івано-Франківську можуть з'явитися мовні інспектори – вони стежитимуть за тим, щоб українська мова залишалася основною у місті.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків після зустрічі з мовним омбудсменом Тарасом Кременем.

Мер каже, що останнім часом у Франківську частіше можна почути російську мову – через це вирішили створити мовну інспекцію.

"У мене був у гостях Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Ми говорили багато про популяризацію української мови, соціальну рекламу та інші заходи, які місто планує здійснювати, щоб популяризувати українську мову.

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У Франківську введемо громадську ініціативу – мовні інспектори", – зазначив Марцінків.

Подробиці ініціативи Марцінків обіцяв оприлюднити пізніше.

У місті вже діє програма підтримки та популяризації української мови. Мер закликав місцевих мешканців приєднуватися до мовних курсів у межах Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон, аби допомогти українській мові міцно закріпитися у повсякденному житті.

Раніше ми розповідали, що в Одесі блогерку Юлію Карабаджак вигнали з бізнес-тренінгу після того, як вона попросила спікера перейти на українську.

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