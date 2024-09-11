Мовна інспекція в Івано-Франківську: мер пояснив, чи зможе вона карати за порушення

Громадські інспектори програми підтримки української мови в Івано-Франківську не каратимуть за вживання російською на вулицях та у закладах міста. Їхнім основним завданням буде популяризація державної та громадський контроль за дотриманням мовного законодавства.

Про це в етері шоу "Говорить Великий Львів" телеканалу NTA розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Очільник міста пояснив, що впровадження мовних іспекцій – громадська ініціатива. Тому містяни, які висловлять бажання долучитися до неї, не матимуть особливих повноважень, а діятимуть у межах чинного законодавства.

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Як і пересічні українці, вони слідкуватимуть за виконанням вимог закону щодо вживання української в публічному просторі та під час надання послуг. Вони зможуть звертатися до працівників поліції у випадку виявлення порушень чи агресивної реакції.

За словами очільника міста, інспектори також будуть популяризувати мовні курси та "толерантно робити зауваження" особам, які розмовлятимуть російською.

"Будуть казати: "Ми просимо вас вживати державну мову, якщо вам важко говорити українською, то можете пройти курси, аби вам було легше нею спілкуватися". Хоча дуже дивно звучить в Україні навчати українців української, але, на жаль, наразі такі обставини.

Інспекторам буде проведено відповідні навчання, яке зараз розробляють", – додав Руслан Марцінків.

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За словами мера Івано-Франківська, після оприлюднення інформації про ініціативу до адміністрації міста вже звернулися близько 50 осіб, які бажають стати мовними інспекторами.

Нагадаємо, ідея створення мовної інспекції в Івано-Франківську, за словами Руслана Марцінківа, виникла після зустрічі з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.

Тоді мер міста поділився спостереженнями – у Франківську, за його словами, останнім часом частіше можна почути російську мову. Тому ініціативу створили для того, аби популяризувати українську.