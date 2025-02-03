Багатодітна мати з Миколаївщини, якій нещодавно пересадили легені, померла в лікарні

Героїня матеріалу "УП. Життя", якій нещодавно пересадили легені, померла у лікарні

35-річна багатодітна мама з Миколаївщини Маргарита Смілянець, якій у грудні 2024 року виконали трансплантацію легень, померла у лікарні.

Цю інформацію для "УП. Життя" підтвердили в Інституті серця МОЗ України.

"За цей час Маргарита стала для всього персоналу не просто пацієнткою, але й рідною людиною. Нам усім невимовно боляче", – кажуть в Інституті серця.

Маргарита Смілянець – героїня матеріалу "УП. Життя". В інтервʼю вона розповідала, що у 2018 році невдало чхнула. Через це у жінки розірвалися тканини в одній легені. Відтоді розпочалося її лікування.

Маргарита з 2019 року очікувала на трансплантацію легень Instagram Маргарити Смілянець

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Згодом Маргарита підхопила грибок, який виявили надто пізно. Невдовзі їй діагностували пневмоторакс. Після чого лікарі повідомили Маргариті, що її може врятувати лише пересадка легень. Раніше жінка розповідала, що цю новину сприйняла позитивно.

Маргарита Смілянець проживала у будинку для літніх людей, адже не могла нічого робити та потребувала допомоги. Востаннє своїх п’ятьох дітей вона бачила у 2021 році і дуже сумувала за ними.

Маргарита понад 5 років очікувала на рятівну операцію і таки дочекалася. 6 грудня 2024 року їй виконали трансплантацію легень. Донором для неї став 13-річний хлопчик з Одещини, у якого діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Згоду на вилучення органів надали його батьки.

Нагадаємо, вперше трансплантацію легень в Україні провели у Львові у вересні 2021 року. Реципієнтом став 56-річний чоловік, який хворів на бульозну емфізему понад 10 років.