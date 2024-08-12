У Дублінському зоопарку матері влаштували курси з вигодовування для вагітної орангутанки

У зоопарку Дубліна орангутанка на ім'я Муджур завагітніла після двох невдалих спроб стати мамою. Щоб допомогти їй навчитися правильно доглядати за дитинчам, працівники зоопарку вирішили провести майстер-класи для майбутніх матерів.

Зокрема, вони запросили 30 жінок, які годували своїх малюків грудьми, щоб показати Муджур, як це робити, пише The Guardian.

Будиночок орангутанів закрили, поки жінки годували своїх дітей, а Муджур спостерігала за ними через скло. Вона навіть намагалася повторювати їхні рухи. Деякі жінки навіть знімали футболки та бюстгальтери, щоб Муджур краще бачила процес.

"Це дивовижний досвід: від матері до матері. Ти намагаєшся допомогти іншій мамі зрозуміти, що робити", – коментує одна з матерів Нора Мерфі.

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Муджур також показували відео інших орангутанів, які годують своїх дитинчат.

31 липня вона народила здорового малюка і продемонструвала кращі навички догляду за своїм дитинчам, хоча й не тримала його в ідеальному положенні для годування.

Через важливість генетичного профілю дитинчати зоопарк вирішив втрутитися і почати годувати малюка з пляшечки.

Через кілька тижнів дитинча перевезуть до заповідника Monkey World в Англії, де він зможе отримати необхідний догляд.

"Уся команда зоопарку вже дуже полюбила малюка, з ним буде важко розлучатися, але ми впевнені, що він вирушає в найкраще місце для свого розвитку", – зазначили в зоопарку.

Раніше ми розповідали, що в американському зоопарку самка суматранського орангутана на ім'я Туа народила дитинча. У дикій природі залишилося менше ніж 14 тисяч особин цього виду, тому він під загрозою зникнення.