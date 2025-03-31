Мати загиблого азовця "Грєнки" заявила про вандалізм і недогляд на цвинтарі: могилу бійця обікрали

30 березня у Вінниці пограбували могилу загиблого офіцера "Азову", захисника Маріуполя Назарія Гринцевича "Грєнки", який загинув 6 травня 2024 року.

Мати загиблого військовослужбовця Маріанна Колос розповіла "УП. Життя", що стикається з вандалізмом і "бездіяльністю охорони" вже не вперше.

За словами Маріанни, конфлікт на кладовищі "Сабарів-1" розпочався ще 10 березня, коли жінку не пустили запалити фаєри на честь Назарія (як символ його приналежності до ультрас-руху).

Конфлікт на кладовищі

Маріанна на могилі сина у його день народження

У день народження "Грєнки" 10 березня родина бійця організувала пам’ятну зустріч на кладовищі. Після цього родина повечеряла у ресторані, а потім повернулась на кладовище, щоб запалити кілька фаєрів біля могили.

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Чоловік Маріанни, який поїхав з ресторану раніше, попередив охорону кладовища, що його дружина зайде на кілька хвилин, щоб запалити фаєри.

Але охоронець відмовився впустити матір до місця поховання. За її словами, тоді виник конфлікт:

"Мій чоловік попередив, що я приїду, щоб на три хвилини запалити фаєри біля Назара і [його побратима] "Хетшота". Ми ні по яких інших могилах не ходили й нікого не турбували. Фаєри – це про нього, бо він був ультрас. Ми й раніше їх запалювали – вдень це були синьо-жовті, а цього разу – червоні, нічні.

От ми приїжджаємо – а охоронець не відкриває ворота. Каже: "А хто ти така?" Я йому кажу: "Пропустіть мене до сина, сьогодні в нього день народження". А він мені: ‘А хто ти така? Іди ти нах**" – уже п’яний, з перегаром".

Жінка каже, що після цих слів та агресії з боку охоронця її син дав охоронцю ляпаса. Також вона заперечує, що нібито сама взяла ключі й заїхала на кладовище.

"Там не було ніяких ключів – ворота закриваються на прут. [Охоронець] вирвав той прут, почав замахуватись на мене. Мій чоловік Максим почув крики, прибіг і розборонив нас. Вже тієї ночі виклали обрізане відео. З мене зробили "п’яну матір", яка прийшла турбувати душі героїв і ще й побила охоронця", – каже Маріанна.

Поліція тоді відкрила кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу (Умисне легке тілесне ушкодження).

Вандалізм і крадіжки

Менше ніж за три тижні, 30 березня, Маріанна виявила, що могила Назара пошкоджена: зникли свічки та булава, яку вона привезла із Карпат.

"Як я побачила це все… У мене просто кишки вивернулись від болю. Булаву вирвали, свічки забрали. Цю булаву мій чоловік надійно прикрутив, тому її треба було ще постаратися вирвати. Я викликала поліцію, вони відкрили кримінальне провадження.

А охоронника не було. Якщо на день народження сина мама просить пустити – то не можна, а коли вандали знищують могили – ворота відчинені навстіж, заходьте всі", – обурюється жінка.

Нагадаємо, випадки вандалізму на кладовищі вже траплялися раніше. Влітку 2024 року з могили "Грєнки" вкрали його дитячу іграшку, але після відеозвернення матері повернули.

"У мене є відео ще з попередніх випадків, де мої свічки не просто загашені, а розкидані по могилі. Тоді я промовчала, але зробила для себе висновки…

На день народження Назара я замовила два набори великих повітряних кульок у формі цифри "22" – одні додому, інші на кладовище. Наступного дня великі кульки зникли з могили, залишились тільки маленькі. Це я теж "проковтнула", не писала про це", – ділиться жінка.

Маріанна вважає, що кладовище не охороняють належним чином.

Також жінка пов’язує наругу над могилою "Грєнки" зі своїм конфліктом з місцевою владою, адже вона постійно вимагає створення муралу на честь сина на його школі, як він заповідав.

"Це не просто могила – це останній дім мого сина. Я 11 місяців кожного дня на кладовищі, вимиваю кожен камінчик, приношу свічки, доглядаю за іншими могилами. І я бачу, що тут відбувається.

Я не можу когось конкретно звинуватити. Але [крадіжка] сталася вже не вперше. І я вважаю: все це робиться, щоб мене провокувати, щоб посилити мій біль", – додає Маріанна.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Триває розслідування.