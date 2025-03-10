Росіянка викрала з Херсонщини 4-річну дівчинку і розповіла Путіну, що хоче її "вдочерити"

Ольга Дорохіна розповіла Путіну, що під час "гуманітарної поїздки" знайшла собі "доньку" та депортувала її

Росіянка Ольга Дорохіна, чий син загинув на війні Росії проти України, вивезла з тимчасово окупованої частини Херсонщини 4-річну дівчинку та планує її "вдочерити".

Про це вона розповіла під час зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним, пише "Суспільне".

Росіянка розповіла, що під час першої поїздки до Херсонської області знайшла собі "доньку", яка зараз перебуває "під опікою" її сім’ї.

Ольга Дорохіна – учасниця організації "Жена и мать героя. Крым". Росіянка родом з міста Єлець у Липецькій області, але у 2016 році її сім’я переїхала до окупованого Сімферополя.

Її чоловік, Олександр Дорохін, – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ та ветеран російсько-чеченської війни.

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Їхній старший син, Владислав Дорохін, був матросом Чорноморського флоту і загинув у червні 2022 року на Донеччині під час бойових дій проти України.

Після загибелі сина Ольга Дорохіна почала займатися "гуманітарними місіями" на окупованих територіях України.

Під час однієї з таких поїздок вона вивезла 4-річну дівчинку з Херсонщини. Наразі невідомо, звідки саме в Херсонській області депортували дитину.

Юристка громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська припускає, що раніше дівчинка могла жити в Херсонському дитбудинку, звідки у 2022 році росіяни вивезли дітей-сиріт у невідомому напрямку.

Згідно з поясненням юристки, такі дії Дорохіної можуть розглядатися як порушення міжнародного права, зокрема як злочин з ознаками геноциду.

Примусове переміщення дітей з однієї національної групи до іншої заборонене "Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

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Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Їх звинувачують у незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій України до РФ, що є воєнним злочином. Сама Бєлова також "всиновила" українського підлітка, депортованого з Маріуполя.

За даними української влади, Росія депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей, і почала масово це робити за 6 днів до початку повномасштабної війни.