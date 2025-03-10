Росіянка викрала з Херсонщини 4-річну дівчинку і розповіла Путіну, що хоче її "вдочерити"
Росіянка Ольга Дорохіна, чий син загинув на війні Росії проти України, вивезла з тимчасово окупованої частини Херсонщини 4-річну дівчинку та планує її "вдочерити".
Про це вона розповіла під час зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним, пише "Суспільне".
Росіянка розповіла, що під час першої поїздки до Херсонської області знайшла собі "доньку", яка зараз перебуває "під опікою" її сім’ї.
Ольга Дорохіна – учасниця організації "Жена и мать героя. Крым". Росіянка родом з міста Єлець у Липецькій області, але у 2016 році її сім’я переїхала до окупованого Сімферополя.
Її чоловік, Олександр Дорохін, – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ та ветеран російсько-чеченської війни.
Їхній старший син, Владислав Дорохін, був матросом Чорноморського флоту і загинув у червні 2022 року на Донеччині під час бойових дій проти України.
Після загибелі сина Ольга Дорохіна почала займатися "гуманітарними місіями" на окупованих територіях України.
Під час однієї з таких поїздок вона вивезла 4-річну дівчинку з Херсонщини. Наразі невідомо, звідки саме в Херсонській області депортували дитину.
Юристка громадської організації "Регіональний центр прав людини" Катерина Рашевська припускає, що раніше дівчинка могла жити в Херсонському дитбудинку, звідки у 2022 році росіяни вивезли дітей-сиріт у невідомому напрямку.
Згідно з поясненням юристки, такі дії Дорохіної можуть розглядатися як порушення міжнародного права, зокрема як злочин з ознаками геноциду.
Примусове переміщення дітей з однієї національної групи до іншої заборонене "Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та російської Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Їх звинувачують у незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій України до РФ, що є воєнним злочином. Сама Бєлова також "всиновила" українського підлітка, депортованого з Маріуполя.
За даними української влади, Росія депортувала щонайменше 20 тисяч українських дітей, і почала масово це робити за 6 днів до початку повномасштабної війни.