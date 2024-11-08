ООН: Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти, наймолодшій жертві був один день

Майже 70% усіх загиблих у Газі становлять жінки й діти – ООН

За даними ООН, майже 70% усіх загиблих у Секторі Гази через ізраїльсько-палестинський конфлікт складають жінки та діти.

Наймолодшій жертві був один день, повідомляє The Guardian.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини перевірило 8119 смертей протягом перших шести місяців війни в Газі. Серед загиблих – 3588 дітей і 2036 жінок. Наймолодшою ​​жертвою став одноденний хлопчик, а найстаршою – 97-річна жінка.

Ці числа значно нижчі, ніж надані палестинськими органами охорони здоров’я – там йдеться про 43 тисячі смертей за 13 місяців. Однак аналіз доводить, що жінки та діти становлять більшу частку загиблих.

За підтвердженими даними ООН, 7607 людей вбили у житлових спорудах. Із них 44% були дітьми, 26% – жінками й 30% – чоловіками.

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Найбільше загиблих дітей були віком від 5 до 9 років, далі за чисельністю – 10-14-річні та малюки до чотирьох років включно.

В ООН заявили, що ці дані свідчать про "систематичне порушення основоположних принципів міжнародного гуманітарного права".

"Це жодним чином не є законною відповіддю, цілеспрямованою операцією "самооборони" для ліквідації озброєних груп або війною, що відповідає гуманітарному праву.

Сім'ї, вдови та діти, з якими я розмовляв, переживають страждання, що майже не мають аналогів у новітній історії", – заявив генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд, який відвідував Газу.

Нагадаємо, дослідження показало, що майже кожна четверта дитина у світі безпосередньо постраждала від війни, а 67% зазнали її непрямого впливу.