Книга рекордів Гіннеса визначила кота з найдовшим хвостом у світі

Мейн-куна на ім’я Містер Пагслі Аддамс, який живе у Міннесоті (США), визнали володарем найдовшого хвоста серед усіх живих домашніх котів.

Після ретельного вимірювання ветеринари встановили, що довжина хвоста становить майже 47 сантиметрів, повідомили у Книзі рекордів Гіннеса.

Дворічний Пагслі, названий на честь культового персонажа з телесеріалу "Сімейка Адамсів", живе з родиною Кемеронів та трьома іншими їхніми котами породи мейн-кун. І хоч він ще не зовсім дорослий, його власниця Аманда каже, що він завжди привертав увагу своїм чудовим хвостом.

"Коли я вперше відвезла його до ветеринара, він зауважив, що у нього дуже довгий хвіст. Я задумалася, чи дійсно це так.

Я розповіла про це дітям. Вони відразу запитали, чи є такий рекорд у Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, він є. І, на наш подив, Пагслі його побив", – каже Аманда.

РЕКЛАМА:

Мейн-куни – найбільша порода домашніх котів, які добре пристосовані до сніжних зим Міннесоти. Зазвичай їм потрібно 4-5 років, щоб вирости. Відомо, що вони використовують свої гігантські пухнасті хвости як своєрідне сидіння і навіть мають великі лапи з порами, які функціонують як природні снігоступи.

Аманда каже, її улюбленець знає кілька команд, а його характер описує "пустотливим".

"У нього золоте серце, і він не полохливий, як інші коти. Можливо, тому, що знає, що його захищає довгий хвіст!

З ним завжди хочуть познайомитися, і всі закохуються в його спокійну поведінку. Він досить врівноважений, навіть у нових ситуаціях, які можуть бути страшними для деяких котів.

Пагслі дуже м'який і завжди муркоче. Він просто чудовий малий, з яким приємно бути поруч. Його називають "місцевою знаменитістю", – каже господиня чотирилапого.

Аманда додає, такий довгий хвіст завдає Пагслі незручностей, особливо коли кіт збуджений чи коли грається зі своїми "котячими сестрами".

"Маленький Пагслі неймовірно цікавий, авантюрний і розумний. Він, безумовно, найбільший бешкетник в домі та дуже креативний, коли справа доходить до нових способів наробити шкоду. Попри це він добрий, турботливий і любить свою маму", – розповіла власниця кота-рекордсмена Аманда.