Пес із Японії встановив світовий рекорд, проїхавши на скейтборді через тунель із людей

Собака з Японії на прізвисько Када Асано встановив світовий рекорд, проїхавши на скейтборді через тунель з розведених ніг 40 людей.

Рекорд пса породи кокер-спанієля зафіксували на зйомках телепрограми Книги рекордів Гіннеса, розповіли на сайті щорічного видання.

Када Асано значно перевершив попереднього рекордсмена – Дай Чуна з Японії, який у 2017 році проїхав через тунель із 33 людей.

Однак досягнення не далося Каді Асану легко. Під час першої спроби він не зміг подолати потрібну відстань. За другим разом пес злегка похитнувся на скейті, але зрештою досяг кінцевої точки.

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У Книзі рекордів Гіннеса вважають, що Када Асано заслужив своє законне місце "всесвітньо відомого скейтбордиста".

Власниця собаки Сатомі Асано керує школою для собак у Японії, де під час навчання тварин надають пріоритет їхньому добробуту. Тому там використовують наукові методи позитивного підкріплення для навчання.

Сатомі розповіла The Daily Mail, що в Японії дресувальники зазвичай карають собак. Однак вона намагається змінити цей підхід, аби тварин виховувати етично, як рекордсмена Каду. Жінка зізналася, що заохочувала вихованця кататися на скейтборді, щоб грати з ним і підтримувати його активність.

"Завдяки похвалі та навчанню він навчився всього. І наші стосунки з часом стали кращими", – розповіла жінка.

У серпні 2024 року Када також брав участь у змаганнях із серфінгу для собак у США. Під час заходу тварини збирати кошти для благодійних організацій, які борються із жорстоким поводженням із тваринами.

Раніше африканський сірий папуга на прізвисько Аполлон побив світовий рекорд, ідентифікувавши найбільшу кількість речей за три хвилини.