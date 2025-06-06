Уряд затвердив новий механізм медичної евакуації поранених бійців: що зміниться

Кабінет Міністрів затвердив Порядок медичної евакуації військових, які отримали травму або захворіли внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Постанова удосконалює механізм, який дозволяє захисникам з тяжкими ураженнями швидше отримувати спеціалізовану допомогу в визначених медичних закладах, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Раніше деякі військові підрозділи вже використовували такий підхід до медичної евакуації, домовившись про це з лікарнями. Натомість тепер він став обов’язковим для всієї системи надання допомоги пораненим бійцям.

"Модель передбачає, що у визначених випадках евакуацію пацієнтів здійснюватимуть одразу до тих медичних закладів, які мають необхідні ресурси та фахівців для надання спеціалізованої допомоги, оминаючи зайві етапи.

Це дозволить скоротити час транспортування, мінімізувати ризики інфекційних ускладнень і забезпечити належний рівень медичної допомоги в найкоротші строки", – пояснили у МОЗ.

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Прицільна евакуація є життєво необхідною для військових з:

черепно-мозковими травмами,

складними переломами,

опіками,

ураженнями внутрішніх органів,

пораненнями великих судин та іншими критичними станами.

У таких випадках зволікання або багатоетапне транспортування може значно погіршити стан пацієнта або призвести до інвалідності.

Евакуацію здійснюватимуть до надкластерних і кластерних лікарень, державних медзакладів, які уклали договори з Національною службою здоров’я України та приватних медичних закладів (за умови їхньої згоди).

"Такі заклади проходитимуть моніторинг на наявність вільних ліжок, що дозволить оперативно визначати маршрут евакуації та уникати перевантаження окремих лікарень.

Координацію процесу здійснює Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. Він визначатиме заклади для прийому пацієнтів, організовуватиме взаємодію з обласними центрами екстреної медичної допомоги (ЕМД) та забезпечуватиме належний рівень логістики. Переміщення поранених між закладами здійснюватимуть обласні центри ЕМД, які мають необхідні ресурси й досвід", – пояснили у міністерстві.