Випускникам-медикам, які поїдуть працювати в села чи зону бойових дій, виплатять 200 тисяч гривень

Кабмін вирішив виплачувати 200 тисяч гривень випускникам медичних вишів, які поїдуть працювати в заклади, розташовані в сільській місцевості або зоні активних бойових дій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 травня, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", – сказав прем’єр.

Як уточнив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, одноразова виплата передбачена для випускників інтернатури з 2025 року, які:

закінчили підготовку за лікарською спеціальністю;

уклали контракт на щонайменше 3 роки з державним або комунальним медзакладом у селі чи на території бойових дій;

обрали посаду, яка була вакантною на момент подання документів і розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій;

працевлаштувались у заклад, де укомплектованість лікарських посад не перевищує 75%.

Гроші виплачуватимуться в порядку, який затвердить Міністерство охорони здоров’я.

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Крім того, уряд вніс зміни до попередньої постанови № 524 і скасував норму про виплату прожиткового мінімуму у 5-кратному розмірі, яка раніше діяла для випускників, що укладали трирічні контракти на роботу в селі чи селищах міського типу.