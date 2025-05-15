На портал медвакансій додали вже понад 5 тисяч пропозицій для інтернів: як їх можна переглянути

На порталі вакансій з’явилися перші пропозиції для інтернів

На Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я вже з’явилося понад 5,3 тисячі пропозицій для інтернів по всій Україні.

Нові додаватимуть до 30 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Щоб знайти пропозиції для інтернів, треба в пошуку обрати опцію "Готові взяти інтерна".

Найбільше вакантних посад наразі розміщено у таких областях:

Дніпропетровщина – 496;

Харківщина – 434 місць;

Одещина – 408;

Львівщина – 359,

Миколаївщина – 303;

та у Києві – 363.

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю доступних вакансій є:

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лікар загальної практики (сімейний лікар) – 713 вакансії;

лікар-терапевт – 679;

лікар-анестезіолог – 508;

лікар-хірург – 467;

лікар-невропатолог – 417;

лікар-педіатр – 351;

лікар з медицини невідкладних станів – 312;

лікар-психіатр – 242;

лікар-ортопед-травматолог – 235;

лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 181.

Портал інтегрований з електронною системою рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР). Завдяки цьому інтерни проходитимуть практичну частину підготовки на посадах, яких реально потребують заклади охорони здоров’я.

Медзаклади додаватимуть вакансії упродовж двох тижнів – до 30 травня. Ті, що братимуть учать у цьогорічному розподілі, потраплять до ЕСРР.

Не пізніше 12 червня відкриється реєстрація випускників в ЕСРР, після чого можна буде переглянути всі доступні вакансії. Наразі вони відображаються лише за певною спеціальністю.

Нагадаємо, у березні в Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру. Завдяки їй випускники зможуть обрати бажане місце з усіх наданих для державного розподілу.