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На портал медвакансій додали вже понад 5 тисяч пропозицій для інтернів: як їх можна переглянути

Альона Павлюк — 15 травня, 18:09
На портал медвакансій додали вже понад 5 тисяч пропозицій для інтернів: як їх можна переглянути
На порталі вакансій з’явилися перші пропозиції для інтернів
serezniy/Depositphotos

На Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я вже з’явилося понад 5,3 тисячі пропозицій для інтернів по всій Україні.

Нові додаватимуть до 30 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Щоб знайти пропозиції для інтернів, треба в пошуку обрати опцію "Готові взяти інтерна".

Найбільше вакантних посад наразі розміщено у таких областях:

  • Дніпропетровщина – 496;
  • Харківщина – 434 місць;
  • Одещина – 408;
  • Львівщина – 359,
  • Миколаївщина – 303;
  • та у Києві – 363.

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю доступних вакансій є:

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  • лікар загальної практики (сімейний лікар) – 713 вакансії;
  • лікар-терапевт – 679;
  • лікар-анестезіолог – 508;
  • лікар-хірург – 467;
  • лікар-невропатолог – 417;
  • лікар-педіатр – 351;
  • лікар з медицини невідкладних станів – 312;
  • лікар-психіатр – 242;
  • лікар-ортопед-травматолог – 235;
  • лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 181.

Портал інтегрований з електронною системою рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР). Завдяки цьому інтерни проходитимуть практичну частину підготовки на посадах, яких реально потребують заклади охорони здоров’я.

Медзаклади додаватимуть вакансії упродовж двох тижнів – до 30 травня. Ті, що братимуть учать у цьогорічному розподілі, потраплять до ЕСРР.

Не пізніше 12 червня відкриється реєстрація випускників в ЕСРР, після чого можна буде переглянути всі доступні вакансії. Наразі вони відображаються лише за певною спеціальністю.

Нагадаємо, у березні в Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру. Завдяки їй випускники зможуть обрати бажане місце з усіх наданих для державного розподілу.

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