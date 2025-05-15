На портал медвакансій додали вже понад 5 тисяч пропозицій для інтернів: як їх можна переглянути
На Єдиному вебпорталі вакансій у сфері охорони здоров’я вже з’явилося понад 5,3 тисячі пропозицій для інтернів по всій Україні.
Нові додаватимуть до 30 травня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Щоб знайти пропозиції для інтернів, треба в пошуку обрати опцію "Готові взяти інтерна".
Найбільше вакантних посад наразі розміщено у таких областях:
- Дніпропетровщина – 496;
- Харківщина – 434 місць;
- Одещина – 408;
- Львівщина – 359,
- Миколаївщина – 303;
- та у Києві – 363.
Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю доступних вакансій є:
- лікар загальної практики (сімейний лікар) – 713 вакансії;
- лікар-терапевт – 679;
- лікар-анестезіолог – 508;
- лікар-хірург – 467;
- лікар-невропатолог – 417;
- лікар-педіатр – 351;
- лікар з медицини невідкладних станів – 312;
- лікар-психіатр – 242;
- лікар-ортопед-травматолог – 235;
- лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 181.
Портал інтегрований з електронною системою рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР). Завдяки цьому інтерни проходитимуть практичну частину підготовки на посадах, яких реально потребують заклади охорони здоров’я.
Медзаклади додаватимуть вакансії упродовж двох тижнів – до 30 травня. Ті, що братимуть учать у цьогорічному розподілі, потраплять до ЕСРР.
Не пізніше 12 червня відкриється реєстрація випускників в ЕСРР, після чого можна буде переглянути всі доступні вакансії. Наразі вони відображаються лише за певною спеціальністю.
Нагадаємо, у березні в Україні запрацювала електронна система рейтингового розподілу в інтернатуру. Завдяки їй випускники зможуть обрати бажане місце з усіх наданих для державного розподілу.