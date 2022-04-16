З кулею в серці добрався до своїх: у "Феофанії" врятували українського військового

20-річному українському військовому Володимиру Гордієнку дістали кулю з серця, не зупиняючи цей важливий життєвий орган.

Унікальну операцію провели у лікарні "Феофанія", повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Хлопець потрапив в полон до росіян, пережив допити та тортури. Йому разом з побратимом вдалося втекти на авто.

Реклама:

Однак автівку обстріляли. Поранений Володимир врятувався та добрався лісом до своїх.

Володимир і команда лікарів "Феофанії"

Першу лікарську допомогу йому надали в Малині.

Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень з’ясувалося, що біля серця у воїна є сторонній предмет.

Біля серця у воїна був сторонній предмет

Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".

Лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок.

Уламок

"Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки", – кажуть у МОЗ.

Реклама:

Операція тривала 5 годин.

Операція тривала 5 годин

Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.

"Напередодні свого дня народження Володимир був виписаний із лікарні, але і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями", – розповіли в МОЗ.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.