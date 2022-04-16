З кулею в серці добрався до своїх: у "Феофанії" врятували українського військового

20-річному українському військовому Володимиру Гордієнку дістали кулю з серця, не зупиняючи цей важливий життєвий орган.
Унікальну операцію провели у лікарні "Феофанія", повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Хлопець потрапив в полон до росіян, пережив допити та тортури. Йому разом з побратимом вдалося втекти на авто.
Однак автівку обстріляли. Поранений Володимир врятувався та добрався лісом до своїх.
|Володимир і команда лікарів "Феофанії"
Першу лікарську допомогу йому надали в Малині.
Згодом його доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень з’ясувалося, що біля серця у воїна є сторонній предмет.
|Біля серця у воїна був сторонній предмет
Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії на базі лікарні "Феофанія".
Лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок.
|Уламок
"Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки", – кажуть у МОЗ.
Операція тривала 5 годин.
|Операція тривала 5 годин
Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.
"Напередодні свого дня народження Володимир був виписаний із лікарні, але і досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями", – розповіли в МОЗ.
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