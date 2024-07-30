Лікарі розповіли про стан 11-річної дівчинки з Львівщини, яку розшукували понад тиждень

Дівчинка потрапила в лікарню із сильним зневодненням та виснаженням

11-річну Соломію, яку протягом тижня шукали на Львівщині, виписали з лікарні. Її стан покращився.

Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, чотири дні тому дівчинку доправили до лікарні у стані гострого виснаження та зневоднення.

Аби покращити стан її здоров’я, медики протягом трьох днів проводили інтенсивну інфузійну терапію – внутрішньовенно вводили дівчинці необхідні медикаменти.

Перше медичне об'єднання Львова

Також після пережитого дівчинка потребувала психологічної допомоги, тому в закладі з нею спілкувалися спеціалісти Центру ментального здоров’я.

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"Нині дитина впевнено одужує! У неї вже з’явився апетит, вона їсть, поступово відновлює свої сили і може знову ходити", – поділилися в Першому медичному об’єднанні Львова.

Після чотирьох днів перебування під наглядом лікарів Соломію виписали додому – надалі за її станом спостерігатиме сімейний лікар.

Нагадаємо, матір Соломії з Рави-Руської звернулася по допомогу до правоохоронців 20 липня, коли дитина ввечері не повернулася додому.

До операції з пошуку дівчинки залучили понад 600 осіб, зокрема поліціянтів, рятувальників, прикордонників, кінологів, волонтерів і небайдужих мешканців Львівщини.

Правоохоронці виявили дитину на 8-й день пошуків. Непритомна Соломія лежала за майже шість кілометрів від дому в одному з місцевих лісових масивів.