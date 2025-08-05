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В Україні запускають проєкт безоплатного навчання для медиків-ветеранів: як долучитися

Альона Павлюк — 5 серпня, 16:07
В Україні запускають проєкт безоплатного навчання для медиків-ветеранів: як долучитися
Медики-ветерани зможуть пройти безоплатне навчання
Bumble-Dee/Depositphotos

В Україні запускають проєкт "Медосвіта для героїв", в рамках якого 20 медиків-ветеранів пройдуть безоплатне фахове навчання. Вони зможуть обрати медичну спеціалізацію з огляду на свої потреби та досвід.

Ініціатива належить медичній мережі "Добротут" і реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України й Veteran Hub. Медіапартнером проєкту є "УП. Життя".

Серед цілей проєкту:

  • залучити медиків-ветеранів як частину професійної спільноти;
  • надати їм доступ до якісних фахових знань і можливість поновити кваліфікацію;
  • застосувати військовий досвід фахівців для посилення системи охорони здоров’я;
  • підтримати ветеранів, які повертаються у цивільне життя та фах.

У рамках ініціативи можна оновити знання після служби, підтвердити наявну кваліфікацію або здобути нову спеціалізацію.

Навчання проходитиме офлайн у центрі Києва у приватному виші "Академії Добробут" або онлайн. Воно триватиме від 1 до 4 місяців – залежно від спеціалізації.

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У переліку є напрямки як для лікарів, так і для медсестер/медбратів. Серед них:

  • організація та управління охороною здоров’я;
  • дієтологія;
  • алергологія;
  • дитяча алергологія;
  • онкохірургія;
  • УЗД;
  • ендокринологія;
  • рентгенологія;
  • кардіологія;
  • медична оптика та оптометрика;
  • фізична та реабілітаційна медицина.

"Для нас цей проєкт – спосіб висловити вдячність і надати реальну підтримку тим, хто боронив Україну. Ми хочемо, щоби кожен ветеран і кожна ветеранка знали – тут, у тилу, на них чекають", – зазначила головна медична директорка "Добробуту" Олександра Машкевич.

Як взяти участь у проєкті?

Щоб долучитися до проєкту, необхідно подати заявку на сайті "Добробуту".

Після цього експертна комісія обере 20 учасників, які відповідають таким критеріям:

  • наявність медичної освіти;
  • підтвердження статусу ветерана;
  • наявність мотивації;
  • подальші плани в цивільній медицині;
  • професійні досягнення до проходження служби.

Етапи проведення конкурсного відбору

  • 5-15 серпня – прийом заявок на участь у проєкті;
  • 16-26 серпня – розгляд заявок комісією;
  • 28 серпня – оголошення переможців;
  • вересень-листопад (залежно від спеціалізації) – початок навчання.
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