В Україні запускають проєкт безоплатного навчання для медиків-ветеранів: як долучитися

В Україні запускають проєкт "Медосвіта для героїв", в рамках якого 20 медиків-ветеранів пройдуть безоплатне фахове навчання. Вони зможуть обрати медичну спеціалізацію з огляду на свої потреби та досвід.

Ініціатива належить медичній мережі "Добротут" і реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України й Veteran Hub. Медіапартнером проєкту є "УП. Життя".

Серед цілей проєкту:

залучити медиків-ветеранів як частину професійної спільноти;

надати їм доступ до якісних фахових знань і можливість поновити кваліфікацію;

застосувати військовий досвід фахівців для посилення системи охорони здоров’я;

підтримати ветеранів, які повертаються у цивільне життя та фах.

У рамках ініціативи можна оновити знання після служби, підтвердити наявну кваліфікацію або здобути нову спеціалізацію.

Навчання проходитиме офлайн у центрі Києва у приватному виші "Академії Добробут" або онлайн. Воно триватиме від 1 до 4 місяців – залежно від спеціалізації.

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У переліку є напрямки як для лікарів, так і для медсестер/медбратів. Серед них:

організація та управління охороною здоров’я;

дієтологія;

алергологія;

дитяча алергологія;

онкохірургія;

УЗД;

ендокринологія;

рентгенологія;

кардіологія;

медична оптика та оптометрика;

фізична та реабілітаційна медицина.

"Для нас цей проєкт – спосіб висловити вдячність і надати реальну підтримку тим, хто боронив Україну. Ми хочемо, щоби кожен ветеран і кожна ветеранка знали – тут, у тилу, на них чекають", – зазначила головна медична директорка "Добробуту" Олександра Машкевич.

Як взяти участь у проєкті?

Щоб долучитися до проєкту, необхідно подати заявку на сайті "Добробуту".

Після цього експертна комісія обере 20 учасників, які відповідають таким критеріям:

наявність медичної освіти;

підтвердження статусу ветерана;

наявність мотивації;

подальші плани в цивільній медицині;

професійні досягнення до проходження служби.

Етапи проведення конкурсного відбору

5-15 серпня – прийом заявок на участь у проєкті;

16-26 серпня – розгляд заявок комісією;

28 серпня – оголошення переможців;

вересень-листопад (залежно від спеціалізації) – початок навчання.