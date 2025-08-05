В Україні запускають проєкт безоплатного навчання для медиків-ветеранів: як долучитися
В Україні запускають проєкт "Медосвіта для героїв", в рамках якого 20 медиків-ветеранів пройдуть безоплатне фахове навчання. Вони зможуть обрати медичну спеціалізацію з огляду на свої потреби та досвід.
Ініціатива належить медичній мережі "Добротут" і реалізується за підтримки Міністерства у справах ветеранів України й Veteran Hub. Медіапартнером проєкту є "УП. Життя".
Серед цілей проєкту:
- залучити медиків-ветеранів як частину професійної спільноти;
- надати їм доступ до якісних фахових знань і можливість поновити кваліфікацію;
- застосувати військовий досвід фахівців для посилення системи охорони здоров’я;
- підтримати ветеранів, які повертаються у цивільне життя та фах.
У рамках ініціативи можна оновити знання після служби, підтвердити наявну кваліфікацію або здобути нову спеціалізацію.
Навчання проходитиме офлайн у центрі Києва у приватному виші "Академії Добробут" або онлайн. Воно триватиме від 1 до 4 місяців – залежно від спеціалізації.
У переліку є напрямки як для лікарів, так і для медсестер/медбратів. Серед них:
- організація та управління охороною здоров’я;
- дієтологія;
- алергологія;
- дитяча алергологія;
- онкохірургія;
- УЗД;
- ендокринологія;
- рентгенологія;
- кардіологія;
- медична оптика та оптометрика;
- фізична та реабілітаційна медицина.
"Для нас цей проєкт – спосіб висловити вдячність і надати реальну підтримку тим, хто боронив Україну. Ми хочемо, щоби кожен ветеран і кожна ветеранка знали – тут, у тилу, на них чекають", – зазначила головна медична директорка "Добробуту" Олександра Машкевич.
Як взяти участь у проєкті?
Щоб долучитися до проєкту, необхідно подати заявку на сайті "Добробуту".
Після цього експертна комісія обере 20 учасників, які відповідають таким критеріям:
- наявність медичної освіти;
- підтвердження статусу ветерана;
- наявність мотивації;
- подальші плани в цивільній медицині;
- професійні досягнення до проходження служби.
Етапи проведення конкурсного відбору
- 5-15 серпня – прийом заявок на участь у проєкті;
- 16-26 серпня – розгляд заявок комісією;
- 28 серпня – оголошення переможців;
- вересень-листопад (залежно від спеціалізації) – початок навчання.