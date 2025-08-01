Військові біжать 1500 км через усю Україну для реабілітації побратимів: як можна долучитися до забігу

Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" Іван Гуляк і Сергій Панькевич біжать благодійний ультрамарафон UltraUkraine довжиною понад 1500 кілометрів.

Про це "Українській правді. Життя" повідомила команда проєкту UltraUkraine.

У коментарі для "УП. Життя" військовий, громадський активіст і мандрівник Іван Гуляк розповів, що долучився до бригади "Чорний ліс" у 2024 році. Там він обіймає посаду інструктора з фізичної підготовки.

Натомість Сергій Панькевич у лавах ЗСУ з 2016-го. Наразі він є начальником фізичної підготовки бригади.

Учасниками марафону є військові Іван Гуляк та Сергій Панькевич UltraUkraine

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Чоловіки активно займаються спортом. Зокрема Сергій професійний спортсмен у минулому, Іван – спортсмен-аматор, який захоплювався походами в гори, а останні 6-7 років активно розвивав бігову культуру.

"Я – організатор Дрогобицького півмарафону, який ми успішно проводили у 2021, 2023 та 2025 роках. Ці заходи завжди мали благодійну мету – ми збирали кошти на підтримку наших хлопців. Ми завжди відкриті до нових проєктів", – каже Іван Гуляк.

Ідея організувати та пробігти ультрамарафон довжиною 1500 кілометрів через усю Україну – від Дрогобича на Львівщині до Донецької області – належить саме Сергію, а Іван її активно підтримав. Таким чином військові хочуть зібрати понад 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації військових бригади. Долучитися до збору можна за посиланням.

Маршрут марафону UltraUkraine

Це буде простір для фізичної реабілітації після поранень, щоденних тренувань особового складу, профілактики професійних травм і ПТСР та розвитку командної культури й витривалості.

"Спершу у мене, як у начальника фізичної підготовки та спорту бригади, була думка, що нам потрібен зал для реабілітації та відновлення. Ми звернулися із запитом до компетентних компаній, щоб оцінити вартість такої споруди. Нам назвали орієнтовну суму в 7 мільйонів.

Ми в бригаді зрозуміли, що немає зараз на це грошей, адже є безліч бойових потреб. Але потреба у відновленні наших побратимів тільки росте. Минулого року у мене вперше з’явилися думки про такий забіг. І ось, ми реалізовуємо цей шалений задум. Я постійно посилено тренуюся, і впевнений у своїх силах пробігти UltraUkraine", – каже Сергій Панькевич.

За словами Івана Гуляка, цей проєкт вимагав не місяців, а років інтенсивних тренувань. Обоє значно збільшили обсяги тренувань перед стартом, щоб звикнути до таких навантажень.

"Кожен день забігу – це новий виклик, адже у цивільному житті людина не бігає так багато", – розповідає військовий.

Іван каже, перед початком ультрамарафону не було страхів чи сумнівів.

"Ми переконалися, що наші можливості значно більші, ніж собі уявляємо. Ми починали з малого, поступово збільшуючи навантаження. Те, що здавалося недосяжним минулого року, вже стало реальністю. Звісно, було багато організаційних моментів, але на сумніви просто не було часу.

Прокладаючи маршрут, ми обирали міста, де знаємо бігунів, рухаючись до Києва, а потім вниз по Дніпру. Ми долаємо по 50 кілометрів на день. Чотири з половиною години триває біг, а потім – відпочинок, масаж, сон (близько 5-6 годин) та відновлення", – пояснює бігун.

Раціон марафонців складається переважно з вуглеводної їжі для поповнення енергії. На довгі дистанції також можуть вживати енергетичні гелі та ізотоніки – воду, збагачену магнієм та мінералами, щоб запобігти судомам та зневодненню.

"Ми біжимо за будь-якої погоди – у спеку, під сонцем чи дощем. Це справжній виклик! Відчуваємо втому, але загалом почуваємося добре, хоча часу на сон катастрофічно бракує.

Реєструючись на забіг, людина отримує стартовий пакет UltraUkraine

У команді нас троє: двоє бігунів і масажист-реабілітолог, який допомагає нам відновлюватися. У містах ми спілкуємось з містянами, можемо випити кави, провести пресконференцію – і біжимо далі", – зазначає військовий Іван Гуляк.

Забіг стартував 25 липня з Дрогобича. Долучитися до нього може кожен. Для бігунів, як профі, так і любителів, організатори створили сайт для реєстрації. Це не означає, що потрібно бігти разом з Сергієм та Іваном всю дистанцію. Охочі можуть пробігти довільну відстань разом з військовослужбовцями.

Реєструючись на забіг, людина отримує стартовий пакет, до якого входять літні полегшені бігові шкарпетки, унікальна медаль фінішера та стартовий номер учасника забігу, куди можна вписати місто та ім’я. Його вартість – 1500 гривень. Замовити його можна за посиланням.

Крім того, у великих містах забігу будуть організовані точки зустрічі з бігунами і всі охочі за довільний донат на основний збір можуть пробігти довільну дистанцію з військовими.

Ультрамарафон розпочався у Дрогобичі – місті постійної дислокації бригади. Фінішувати планують біля стели "Донецька область" під Покровськом. Маршрут пролягатиме через великі міста України, як-от Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Біла Церква, Київ, Черкаси, Дніпро та інші.

Станом на 1 серпня Іван та Сергій подолали 350 кілометрів. Всю дистанцію чоловіки планують пробігти за 30-35 днів. Слідкувати за перебігом ультрамарафону можна на сторінках UltraUkraine у Facebook та Instagram.