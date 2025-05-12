Одним пострілом з гранатомета врятувала підрозділ від оточення: історія служби медсестри бригади ТрО

Медсестра зі 128-ї окремої бригади ТрО "Дике Поле" знищила цілу групу окупантів пострілом з гранатомета, врятувавши свій підрозділ від оточення.

Її нагородили Хрестом Сухопутних військ, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення Світлана пішла на війну доброволицею. Вона мала великий медичний досвід – працювала медсестрою у реанімації лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Коли почалася атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті серед руїн Старомайорського, що на Донеччині.

Позиції підрозділу оточили – група окупантів зайшла в один з будинків з тилу та взяла під вогневий контроль шляхи відходу й доставки боєприпасів.

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У цей момент військові залишилися без командира, тому Світлана взяла командування на себе.

Жінка по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою за допомогою відеотрансляції, і корегувала бійців на позиціях.

Світлана пішла на війну доброволицею 128 окрема бригада ТрО "Дике Поле" СВ ЗСУ/Facebook

"Я попросила хлопців триматися і ні в якому разі не покидати свої позиції, бо тоді точно не встоїмо. А потім взяла одноразовий гранатомет і пішла назустріч російським штурмовикам.

Вони підібралися занадто близько – були всього через дві хати. Я обійшла їх, встала і зробила постріл у вікно будинку. Вся група окупантів там і залишилась", – згадує доброволиця.

Світлана багато разів стріляла на полігоні з усіх видів зброї, зокрема і з гранатометів. Але реальний бій – це інша справа.

Тоді військовим вдалося зірвати атаку та оточення позиції. А вже за кілька діб провели ротацію і вивели звідти бійців.

"Хлопці казали: "Ну ти відірвана". А що було робити у той момент? Чекати, коли ворог нас всіх переб’є?" – згадує Світлана.

Днями командир 128-ї бригади ТрО "Дике Поле" вручив жінці нагороду – Хрест Сухопутних військ.

"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород. Когось подавали стільки разів, а він ще [нічого] не отримав", – каже Світлана.

Син жінки загинув у бою під Бахмутом. Тоді Світлана вирішила, що її мета – рятувати життя побратимів. Наразі її батальйон тримає оборону на Запорізькому напрямку.

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