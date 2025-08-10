"Дешева копія": влада Мексики звинуватила Adidas у копіюванні дизайну сандалів корінного народу

Мексиканська влада звинуватила компанію спортивного одягу Adidas у культурній апропріації (привласненні) через новий дизайн їхніх сандалів, схожих на традиційне взуття корінного народу.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що уряд країни готує правові реформи, щоб запобігти копіюванню мексиканських виробів ручної роботи, інформує Associated Press.

У центрі суперечки опинився дизайн взуття Adidas під назвою Oaxaca Slip-On, яке має тонкі сплетені ремінці у стилі, що нагадує традиційні мексиканські хуарачі.

Однак, на відміну від взуття корінного народу, виріб американської компанії має масивну спортивну підошву.

РЕКЛАМА:

Влада Мексики заявила, що дизайн містить елементи, що є частиною культурної спадщини корінних громад сапотеків у штаті Оахака. Ремесло з виготовлення хуарачі там вважають важливою частиною економіки країни, адже створенням взуття займаються близько півмільйона людей.

У Мексиці попросили компанію вилучити модель з продажу і зауважили, що це не перший випадок копіювання традиційних мексиканських виробів ручної роботи. Влада Оахаки вимагає публічних вибачень від Adidas за "культурну апропріацію".

"Культуру не продають, її поважають", – сказав губернатор штату Саломон Хара Рус.

Майстриня та продавчиня хуарачі Вірідіана Харкін Гарсія назвала взуття Adidas "дешевою копією" виробів, на створення яких мексиканські виробники витрачають багато часу та зусиль.

"Мистецтво губиться. Ми втрачаємо наші традиції", – наголосила майстриня.

Згодом американський дизайнер Віллі Чаваррія, який розробив скандальне взуття для Adidas, визнав, що його вибори "не відповідають повазі та підходу до співпраці", на які заслуговують громади походження хуарачі.

"Я глибоко шкодую, що цей дизайн привласнив назву і не був розробленим у прямому та змістовному партнерстві з громадою Оахаки", – йшлося у зверненні дизайнера, пише DW.

У 2021 році уряд Мексики вже звертався до виробників, зокрема Zara, з проханням публічно пояснити копіювання дизайну одягу з виробів корінних громад Оахаки.

Нагадаємо, вираз "культурна апропріація" був одним із десятків слів і виразів, використання яких обмежили у США через зміну мови офіційного спілкування адміністрації Дональда Трампа.