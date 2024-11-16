"Рим – це не Діснейленд": Колізей хоче провести "гладіаторські бої" для туристів, римляни обурені

"Гладіаторські бої" запланували на травень 2025 року

Американська компанія Airbnb, яка керує онлайн-платформою оренди житла, уклала угоду з Археологічним парком Колізею у Римі. Організація зголосилася дозволити провести імітовані "гладіаторські бої" туристів на території історичної пам’ятки в обмін на пожертву в 1,5 мільйона доларів.

Частину римлян обурила така ідея, дехто навіть вважає її "образливою", повідомляє The Telegraph.

Згідно з угодою, у травні 2025 року 16 клієнтів Airbnb зможуть одягнути сандалі, шоломи, взяти в руки мечі та долучитися до імітаційних гладіаторських боїв на стародавній арені віком 2000 років.

На той час також анонсують початок прокату фільму "Гладіатор II" режисера Рідлі Скотта.

Гості пройдуться стародавніми тунелями та битимуться на заході сонця після того, як Колізей тимчасово закриють для широкої публіки.

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Учасників "гладіаторських боїв" оберуть шляхом жеребкування.

Guido Cozzi/Atlantide Phototravel/Getty Images

Цей план зіткнувся з різкою критикою з боку міської ради Риму та жителів міста. Вони вважають, що захід Airbnb "баналізуватиме" арену і перетворить її на "тематичний парк", чим "образить гідність найважливішої пам’ятки Стародавнього Риму".

"Вони хочуть принизити Колізей. Рим – це не Діснейленд", – сказав міський радник місцевої демократичної партії Енцо Фоскі.

Представник римської влади Массіміліано Смеріліо заявив, що інформація про запланований захід викликала у нього "м’яко кажучи, здивування".

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"Ми не можемо перетворити одну з найважливіших пам’яток світу на тематичний парк. Просування Airbnb йде в напрямку, протилежному тому, до якого ми прагнемо", – заявив він.

Массіміліано Смеріліо вважає, що Airbnb варто скасувати "туристично-гладіаторське шоу", але зрештою пожертувати кошти для Колізею.

Однак деякі римляни підтримали ідею відродження "гладіаторських боїв" у формі розваги.

"Ми абсолютно "за" угоду між державним і приватним секторами культури через партнерство чи спонсорство за умови, що вони підтримують ініціативи, які мають наукову та культурну цінність", – прокоментував голова парламентської комісії з питань культури Федеріко Молліконе.

На тлі суперечок серед місцевих Колізей оприлюднив заяву, в якій пояснив, що угода має сприяти "активній діяльності на основі повної поваги до пам’ятки". Там очікують, що такий досвід "наблизить дедалі ширшу аудиторію до культурного богатства амфітеатру".

Асоціація Gruppo Storico Romano, яка відтворює імітовані гладіаторські бої, заявила, що подія Airbnb базуватиметься на "твердих історичних і наукових підґрунтях – результатах ретельних досліджень".

Нагадаємо, у листопаді 2023 року суд в Італії постановив конфіскувати 779,5 мільйонів євро в компанії Airbnb через ймовірне ухилення від сплати податків.