Малюк-далекобійник і троянські фури: підсумки операції "Павутина" у мемах
1 червня українці мали вагомий привід для радості: українські FPV-дрони знищили 34% стратегічної авіації РФ в рамках операції Служби безпеки України під назвою "Павутина".
Операція готувалася понад 1,5 року, а дрони були замасковані в спеціально переобладнаних вантажівках, які під’їхали до аеродромів і знищили 41 військовий літак.
Фури з "пташками" вже прозвали "троянськими кіньми XXI століття", а голову СБУ Василя Малюка – найкращим "далекобійником".
"УП. Життя" зібрала реакції та золотий запас мемів, які відучора запалюють інтернет.
Кумедно, що "завдяки" СБУ Росія втратила 41 військовий літак саме у свій День військово-транспортної авіації.
Жарти про далекобійників, фури й доставку вийшли на новий рівень.
Окрема каста мемів присвячені голові СБУ Василю Малюку. Символічно, що "Павутину" провели 1 червня, що донедавна було Днем захисту дітей.
Після успішної операції СБУ іноземці кепкували з давньої претензії Дональда Трампа до Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті США, коли той сказав: "У вас немає карт".
Не обійшлося і без тролінгу Джей Ді Венса, який хотів чути від України більше слів подяки.
А ось ще трохи мемів про те, що ми давно знали: не Україна має просити про вступ до НАТО, а НАТО слід проситися до Сил оборони :)