Малюк-далекобійник і троянські фури: підсумки операції "Павутина" у мемах

1 червня українці мали вагомий привід для радості: українські FPV-дрони знищили 34% стратегічної авіації РФ в рамках операції Служби безпеки України під назвою "Павутина".

Операція готувалася понад 1,5 року, а дрони були замасковані в спеціально переобладнаних вантажівках, які під’їхали до аеродромів і знищили 41 військовий літак.

Фури з "пташками" вже прозвали "троянськими кіньми XXI століття", а голову СБУ Василя Малюка – найкращим "далекобійником".

"УП. Життя" зібрала реакції та золотий запас мемів, які відучора запалюють інтернет.

Кумедно, що "завдяки" СБУ Росія втратила 41 військовий літак саме у свій День військово-транспортної авіації.

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Отак українці вправлялися у меморобстві 1 червня

Навіть підрив Кримського мосту не отримував такої слави, як "Павутина"

Аеродром "Олєнья" з купою новітнього ППО Фура з FPV

Українці міркували, а може "бабах" зробила фура виробника "шалених бджілок"?

День військово-транспортної фури України 😁

Отака вийшла "крилата міць"

Жарти про далекобійників, фури й доставку вийшли на новий рівень.

Куди ж без мемів про нашу пошту!

Російський серіал "Дальнобойщики" тепер заграв новими барвами…

Троянський кінь ХХІ століття виглядає так

А може дрони доставила "Укрпошта"? 😁

Окрема каста мемів присвячені голові СБУ Василю Малюку. Символічно, що "Павутину" провели 1 червня, що донедавна було Днем захисту дітей.

Кажуть, День захисту дітей перенесли, бо 1 червня тепер – День Малюка

"Недитячий" пакунок Малюка

Після успішної операції СБУ іноземці кепкували з давньої претензії Дональда Трампа до Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті США, коли той сказав: "У вас немає карт".

Зеленський таки показав Трампу карти

Не обійшлося і без тролінгу Джей Ді Венса, який хотів чути від України більше слів подяки.

"Сподіваюся, Джей Ді Венс подякував президенту Зеленському за знищення третини російських бомбардувальників"

А ось ще трохи мемів про те, що ми давно знали: не Україна має просити про вступ до НАТО, а НАТО слід проситися до Сил оборони :)

"НАТО попросили приєднатися до України"

Перевізники літаків у світі: США, Британія, Франція, Україна

Російські стратегічні авіабази/Фури від СБУ/FPV-дрони

І ще трохи кумедного:

"Найгірший день війни", "Поки що найгірший день війни"

Ще одна версія, хто стоїть за "Павутиною"

FPV-дрони – нові голуби…

"Гадаю, американці зараз дуже спантеличені. Ніяких витоків. Ніяких журналістів. Ніяких груп у WhatsApp чи Signal. Таке враження, що українська спецслужба не хотіла, щоб хтось дізнався, що вони планують"