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Малюк-далекобійник і троянські фури: підсумки операції "Павутина" у мемах

Олена Барсукова — 2 червня, 11:00
Малюк-далекобійник і троянські фури: підсумки операції Павутина у мемах

1 червня українці мали вагомий привід для радості: українські FPV-дрони знищили 34% стратегічної авіації РФ в рамках операції Служби безпеки України під назвою "Павутина".

Операція готувалася понад 1,5 року, а дрони були замасковані в спеціально переобладнаних вантажівках, які під’їхали до аеродромів і знищили 41 військовий літак.

Фури з "пташками" вже прозвали "троянськими кіньми XXI століття", а голову СБУ Василя Малюка – найкращим "далекобійником".

"УП. Життя" зібрала реакції та золотий запас мемів, які відучора запалюють інтернет.

Кумедно, що "завдяки" СБУ Росія втратила 41 військовий літак саме у свій День військово-транспортної авіації.

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Отак українці вправлялися у меморобстві 1 червня
Отак українці вправлялися у меморобстві 1 червня
Навіть підрив Кримського мосту не отримував такої слави, як Павутина
Навіть підрив Кримського мосту не отримував такої слави, як "Павутина"
Аеродром Олєнья з купою новітнього ППО Фура з FPV
Аеродром "Олєнья" з купою новітнього ППО Фура з FPV
Українці міркували, а може бабах зробила фура виробника шалених бджілок?
Українці міркували, а може "бабах" зробила фура виробника "шалених бджілок"?
День військово-транспортної фури України 😁
День військово-транспортної фури України 😁
Отака вийшла крилата міць
Отака вийшла "крилата міць"

Жарти про далекобійників, фури й доставку вийшли на новий рівень.

Куди ж без мемів про нашу пошту!
Куди ж без мемів про нашу пошту!
Російський серіал Дальнобойщики тепер заграв новими барвами…
Російський серіал "Дальнобойщики" тепер заграв новими барвами…
Троянський кінь ХХІ століття виглядає так
Троянський кінь ХХІ століття виглядає так
А може дрони доставила Укрпошта? 😁
А може дрони доставила "Укрпошта"? 😁

Окрема каста мемів присвячені голові СБУ Василю Малюку. Символічно, що "Павутину" провели 1 червня, що донедавна було Днем захисту дітей.

Кажуть, День захисту дітей перенесли, бо 1 червня тепер – День Малюка
Кажуть, День захисту дітей перенесли, бо 1 червня тепер – День Малюка
Недитячий пакунок Малюка
"Недитячий" пакунок Малюка

Після успішної операції СБУ іноземці кепкували з давньої претензії Дональда Трампа до Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті США, коли той сказав: "У вас немає карт".

Зеленський таки показав Трампу карти
Зеленський таки показав Трампу карти

Не обійшлося і без тролінгу Джей Ді Венса, який хотів чути від України більше слів подяки.

Сподіваюся, Джей Ді Венс подякував президенту Зеленському за знищення третини російських бомбардувальників
"Сподіваюся, Джей Ді Венс подякував президенту Зеленському за знищення третини російських бомбардувальників"

А ось ще трохи мемів про те, що ми давно знали: не Україна має просити про вступ до НАТО, а НАТО слід проситися до Сил оборони :) 

НАТО попросили приєднатися до України
"НАТО попросили приєднатися до України"
Перевізники літаків у світі: США, Британія, Франція, Україна
Перевізники літаків у світі: США, Британія, Франція, Україна
Російські стратегічні авіабази/Фури від СБУ/FPV-дрони
Російські стратегічні авіабази/Фури від СБУ/FPV-дрони
І ще трохи кумедного:

Найгірший день війни, Поки що найгірший день війни
"Найгірший день війни", "Поки що найгірший день війни"
Ще одна версія, хто стоїть за Павутиною
Ще одна версія, хто стоїть за "Павутиною"
FPV-дрони – нові голуби…
FPV-дрони – нові голуби…
Гадаю, американці зараз дуже спантеличені. Ніяких витоків. Ніяких журналістів. Ніяких груп у WhatsApp чи Signal. Таке враження, що українська спецслужба не хотіла, щоб хтось дізнався, що вони планують
"Гадаю, американці зараз дуже спантеличені. Ніяких витоків. Ніяких журналістів. Ніяких груп у WhatsApp чи Signal. Таке враження, що українська спецслужба не хотіла, щоб хтось дізнався, що вони планують"
Ось що буває, коли СБУ і зіркові лелеки Грицик та Одарка обʼєднуються!
Ось що буває, коли СБУ і зіркові лелеки Грицик та Одарка обʼєднуються!
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