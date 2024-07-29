У Хмельницькому чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху: тварина загинула

У Хмельницькому чоловік викинув собаку з дев'ятого поверху, внаслідок чого тварина загинула

В одному із районів Хмельницького місцевий мешканець викинув собаку з вікна дев’ятого поверху. Внаслідок падіння тварина загинула.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Хмельницькій області.

У коментарі для "УП. Життя" у секторі комунікації поліції Хмельниччини розповіли, що інцидент трапився 27 липня близько опівночі.

"Надійшло повідомлення від сусідів. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група, допитали очевидців.

Від отриманих травм собака, на жаль, загинув", – зазначили правоохоронці.

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Тіло тварини вилучили для проведення експертизи, додають у поліції.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема мотиви чоловіка.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Триває досудове розслідування. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві літня жінка викинула кішку з четвертого поверху. За її словами, вона так вчинила, бо тварина "заважала їй спати". За справу взялася поліція.