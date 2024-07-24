"Заважала спати": у Києві жінка викинула кішку з балкона

У Києві з балкона багатоповерхівки викинули кота

В Оболонському районі міста Києва літня жінка з балкона багатоповерхівки викинула кішку.

Побачивши відео, яке швидко ширилося мережею, рятувальники виїхали на місце події, щоб знайти кицю і надати їй допомогу. Адресу будинку довелося шукати самостійно, повідомляють у Kyiv Animal Rescue Group.

В організації розповіли, що відвезли Пташку – так назвали чотирилапу – до ветеринарної клініки, вона потребувала негайної госпіталізації.

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"Пташка в режимі реального часу проходить повне обстеження на стаціонарі клініки, можливі травми внутрішніх органів внаслідок падіння", – зазначили рятувальники.

ДОПОВНЕНО У коментарі для "УП. Життя" речниця Оболонського районного управління ГУНП у місті Києві Христина Пятницька розповіла, що надійшов виклик від жінки, яка була свідком падіння кішки з четвертого поверху.

"На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та зооволонтери. Кішку забрали до ветклініки.

Свої дії жінка пояснила тим, що тварина заважала їй спати. Її затримали для вияснення обставин", – сказала речниця.

Також у літньої жінки вдома жив ще один кіт, якого правоохоронці вилучили та передали ветеринарним лікарям для подальшого обстеження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). За скоєне жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Наразі Пташка потребує лікування та реабілітації, тож небайдужі відкрили для неї збір.

Раніше ми розповідали, що у Яготині, що на Київщині, 65-річна жінка скинула собаку із залізничного моста. Тварина вижила, але потребує лікування. Справою займається поліція.

Примітка: текст доповнено. Додано коментар речниці Оболонського районного управління ГУНП у місті Києві Христини Пятницької.