На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою

У Яготині 65-річна жінка скинула собаку з залізничного мосту. Тварина отримала численні травми.

Про це інформує поліція Київщини.

Про інцидент правоохоронцям повідомила небайдужа громадянка. Наразі поліціянти встановлюють усі обставини події та розшукують можливих свідків.

"Про причини вчинку жінки поліції наразі невідомо. Триває досудове розслідування. До винесення вироку суду у цій справі затримання жінки не передбачене.

У разі визнання її вини, підозрюваній загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини", – повідомили в коментарі "УП. Життя" в пресслужбі поліції Київської області.

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Завдяки спільним зусиллям небайдужих людей і волонтерів собаку доставили до ветеринарної лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

Тварину з травмами доставили до ветеринарної клініки Snizhana Buhrik/Facebook

"Собака не міг рухатися, плакав від болю, а його рани вже "обліпили" мухи", – розповіла у дописі в соцмережаї Сніжана Бугрик, представниця громадського об'єднання для допомоги тваринам "Плюшка".

Тварина вижила, але все ще потребує лікування та реабілітації.

"Стан тяжкий, паралізовані задні лапи. Переломів немає, собака впав на землю, що помʼякшило удар, але забиті органи, та, найімовірніше, контузія, яка спричинила параліч.

Це ми вже дізнаємося після МРТ та огляду невролога. З шокового критичного стану собаку вивели. Живий – і це головне", – каже зоозахисниця.

За її словами, у клініці собаку прозвали Горошинкою.

У клініці сумніваються, що зможуть поставити собаку на лапи Snizhana Buhrik/Facebook

"Я не знаю, чи вдасться поставити його на лапи, але ми зробимо все можливе", – говорить жінка.

Раніше ми розповідали, що активісти врятували собаку породи ньюфаундленд, якого покинула родина з Бородянки, що під Києвом. Тварина має численні хвороби і потребує складного лікування.