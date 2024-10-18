Метеоритний дощ Оріоніди над Україною: коли та як спостерігати

Наступного тижня у небі над Україною можна бути спостерігати метеоритний дощ Оріоніди. Пік цього явища очікується в ніч з 20 на 21 жовтня – з півночі до світанку.

Про це пишуть NASA, Space та Live Science.

Що таке дощ Оріоніди?

Оріоніди – це метеоритний дощ, який можна побачити щороку в жовтні. Він утворюється з частинок пилу та льоду, які залишила після себе комета Галлея. Хоча саму комету можна побачити лише раз на 76 років, її залишки кожної осені пролітають над нами у вигляді метеорів.

Комета Галлея є однією з найвідоміших комет і єдина, яку людина може побачити двічі за життя. Останній раз її можна було спостерігати у 1986 році, а наступна поява відбудеться в 2061 році. Комета названа на честь англійського астронома Едмонда Галлея, який у 1705 році передбачив її повернення після спостережень за кометами.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Цьогоріч метеорологічна осінь завітала до Києва на два тижні пізніше за норму

Коли і як краще спостерігати за явищем?

Метеорний дощ активний з 26 вересня по 22 листопада, однак пік його активності припаде на наступний тиждень. Найкращий час для спостереження – ніч з 20 на 21 жовтня, з півночі до світанку. Згідно з прогнозами Американського метеорного товариства, у цей час можна буде побачити приблизно 23 метеори на годину.

Щоб побачити максимальну кількість метеорів, краще знайти місце подалі від міських вогнів. Також варто дати своїм очам приблизно 30 хвилин для адаптації до темряви. Як зазначає Білл Кук з NASA, важливо лежати на спині та охоплювати поглядом якомога більшу частину неба.

Оріоніди – це швидкі метеори, які входять в атмосферу Землі на швидкості 66 кілометрів на секунду, або приблизно 148 000 кілометрів на годину. Їхня висока швидкість часто створює яскраві метеори з довгими хвостами, які залишають після себе вражаючі сліди.

Чому метеорний дощ називається Оріоніди?

Оріоніди названі на честь сузір'я Оріон, яке можна знайти на нічному небі за яскравими зорями поясу Оріона. Це сузір'я найкраще видно в північній півкулі восени та взимку, а його головні зорі – Бетельгейзе та пояс Оріона – легко розпізнати неозброєним оком.

Хоча метеори "виходять" з цієї частини неба, дивитися на саме сузір'я необов’язково – метеори з'являтимуться по всьому небосхилу.

Нагадаємо, що 7 та 8 жовтня жителі Північної півкулі спостерігали за метеоритним потоком Драконіди.