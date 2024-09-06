Затьмарив світло зірок і Місяця: космонавти зафільмували незвично яскравий зелений вибух метеора

Метеор пролетів над територією Каїра. що в Єгипті

Астронавтам NASA, які перебувають на Міжнародній космічній станції, вдалося зафільмувати надзвичайно яскравий зелений спалах над Землею. Це явище виникло внаслідок входження метеора в атмосферу планети.

Відео незвичайного вибуху поширив американський космонавт Меттью Домінік, повідомляє Space.com. Чоловік на наразі перебуває на орбіті Землі, там він керує місією Space X під назвою Crew-8.

Here is a longer and faster frame rate version of the timelapse. I think it is interesting to compare the size of the bolide blast to other objects in view like the mediterranean, Cairo, or lightning strikes. pic.twitter.com/oQZnfAeVqg — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Також астронавт додав уповільнене відео руху космічного тіла, коли воно пролітало над Каїром (Єгипет). Кадри складаються з 20 окремих зображень, зроблених усередині модуля Cupola Міжнародної космічної станції.

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Виявилося, що яскравий вибух у небі, який затьмарив собою світло зірок і Місяця, спричинило згоряння одного з видів метеорів, відомого як болід.

"Учора я показав це кільком друзям, щоб дізнатися, що вони думають. Вони обидва думали, що це метеор, який вибухає в атмосфері – досить яскравий метеор, який називають болідом", – пояснив Меттью Домінік у своєму дописі.

На уповільнених кадрах, на яких швидкість запису зменшена до одного кадру на секунду, можна детально розгледіти траєкторію польоту космічного об’єкта. Згодом на відео видно, як метеор вибухає яскравим зеленим світлом.

I showed this to a couple of friends yesterday to see what they thought. They both thought it was a meteor exploding in the atmosphere - a rather bright one called a bolide. Timelapse is slowed down to one frame per second for you to see it streaking and then exploding.



If you… pic.twitter.com/tn2KmWgnoE — Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 3, 2024

Саме характерний потужний спалах допоміг фахівцям з’ясувати природу явища, оскільки саме болід під час входження в атмосферу Землі спричиняє виникнення потужного світла. Крім того, цей процес супроводжується звуковим ударом – похідної значної сили, з якою болід увійшов в атмосферу.

Завдяки сповільненим кадрам Меттью вдалося детально розглянути об’єкт і підтвердити те, що це був дійсно болід.

"Я вважаю, цікаво порівняти розмір вибуху боліда з іншими об’єктами, які видно на зразок Середземного моря, Каїра чи ударів блискавки", – додав астронавт.

Під час перебування на борту МКС Меттью Домініку вдалося зробити й інші вражаючі знімки. Зокрема, він ділився фотографіями полярних сяйв, а також кількох інших метеорів, що вибухнули над Землею.

Нагадаємо, 9 та 10 липня українці стали свідками польоту другого ступеню ракети Європейське космічне агентство, який сяяв блакитним світлом.