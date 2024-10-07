Метеоритний дощ Драконіди: де та коли можна побачити зорепад

7 та 8 жовтня жителі Північної півкулі зможуть спостерігати за метеоритним потоком Драконіди.

Особливість цього зорепаду у тому, що його можна побачити не пізно вночі, як більшість інших метеорних дощів, а ввечері після заходу сонця, коли темрява тільки-но опуститься на землю. Водночас пік зорепаду припаде на сьому ранку 8 жовтня за київським часом.

Про це повідомляють CNN, Live Science та Forbes.

Чим особливий потік Драконіди?

Цей метеорний потік відрізняється тим, що спостерігати його можна без спеціального обладнання. Все, що потрібно зробити – це вийти на вулицю одразу після заходу сонця, зручно влаштуватися на траві або в кріслі і насолоджуватися небом.

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Метеори Драконіди, хоч і не найяскравіші, можуть залишатися видимими протягом декількох секунд, що робить їх легко помітними.

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Коли і як краще спостерігати за зорепадом?

Пік метеорного потоку Драконіди припаде на 23:00 за східним часом (ET) у понеділок, 7 жовтня – за київським часом пік зорепаду варто очікувати о сьомій ранку 8 жовтня. У цей час можна буде побачити до 10 метеорів на годину.

Цього вечора місяць буде освітлений лише на 27% – це дозволить слабким метеорам краще проявитися.

Щоб побачити якомога більше метеорів, рекомендується знайти місце подалі від штучного освітлення – наприклад, поїхати за місто або в сільську місцевість. Якщо ви будете дивитися на небо в місті, світлове забруднення може зменшити кількість видимих метеорів.

Чому виникає цей метеоритний дощ?

Метеорні потоки виникають тоді, коли Земля потрапляє в область залишків комет або астероїдів, які залишають за собою хмари пилу і льоду. У випадку з Драконідами ці частинки походять від комети 21P/Джакобіні-Ціннера. Вона наближається до Землі кожні сім років, і саме через її залишки планета проходить щороку у жовтні.

Чи можна очікувати на "метеоритний шторм"?

Хоча Драконіди зазвичай показують помірну активність, бувають випадки, коли вони можуть влаштувати справжній "метеоритний шторм". Такі спалахи вже траплялися у 1933, 1946 та 2011 роках, коли спостерігачі бачили сотні або навіть тисячі метеорів на годину. Цього року метеорний шторм не прогнозується.

Що далі?

Цей рік обіцяє ще чимало захопливих астрономічних подій. Уже 17 жовтня можна буде спостерігати за найближчим супермісяцем року – "Мисливським місяцем", а протягом жовтня-грудня можна буде побачити інші метеорні потоки, зокрема Оріоніди, Тауриди та Гемініди.

Нагадаємо, що минулого тижня жителі Південної півкулі спостерігали вражаюче астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення, відоме також як "вогняне кільце".