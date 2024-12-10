Найвидовищніший зорепад року: коли та як побачити пік метеорного потоку Гемініди

У ніч проти суботи, 14 грудня, українці зможуть спостерігати за піком одного з найвидовищніших зорепадів року – метеорного потоку Гемініди.

Про це пише Space.

Цей зорепад є щорічним явищем, яке триває з 19 листопада до 24 грудня. Цього року його пік припадає на ніч 13-14 грудня – у цей час очікується до 150 "падаючих зірок" на годину.

Найкращий час для спостереження за зорепадом – близько 2:00 ночі.

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Хоча яскраве місячне світло може затьмарити деякі метеори, найяскравіші спалахи будуть добре помітні.

На відміну від більшості зорепадів, Гемініди утворені не уламками комет, а астероїдом 3200 Фаетон – унікальним об’єктом, який демонструє кометоподібну активність.

У минулому він, ймовірно, зіткнувся з іншим небесним тілом, що призвело до утворення хмари частинок, через яку щороку проходить Земля. Ці частинки, входячи в атмосферу, створюють вражаючі метеорні смуги.

Як найкраще спостерігати за зорепадом

Знайдіть місце з мінімальним світловим забрудненням

Уникайте яскравого місячного світла: стійте спиною до Місяця і дивіться у найтемнішу частину неба

Починайте спостереження близько 22:00, коли радіант у сузір’ї Близнюків буде високо в небі.

Нагадаємо, невдовзі Юпітер в небі нагадуватиме Вифлеємську зірку. Раніше ми розповідали, як і коли це побачити.